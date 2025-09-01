Viaje turístico y cultural de los socios y socias del CETV a Austria
Los y las valleros y valleras han disfrutado de las visitas realizadas
Pepe Juan
El Centre Excursioniste de Tavernes de Valldigna (CETV) ha realizado un viaje cultural a Austria, desde el día 25 al 30 de agosto. En este viaje han disfrutado de paisajes alpinos en Hallstatt, museos, monumentos, cultura y música, en Salzsburgo, Linz y Viena, y de historia como la visita al campo de concentración de Mauthausen. La música también ha estado presente en casi todos los sitios de Salzsburgo y Viena.
Los y las valleros y valleras han podido visitar la biblioteca, el parlamento, el Palacio de la Opera, Belvedere o el Palacio Imperial de Schonbrunn.
Muy emotiva fue la visita al campo de concentración de Mauthausen donde estuvieron alrededor de 7.000 republicanos españoles y murieron la gran mayoría.
También visitaron la cripta de los capuchinos, donde se encuentran los emperadores y familiares de los Habsburgo, y entre ellos el archiduque Carlos, pretendiente a la corona española, y con el apoyo de los territorios de la corona de Aragón.
