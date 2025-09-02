Arranca La Nostra Copa: fechas y horarios de la 1ª eliminatoria

La Nostra Copa, competición que organiza la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, abre la temporada oficial en el fútbol regional.

Este fin de semana se disputa la primera eliminatoria a partido único con la participación de 17 clubes de la Safor. La UE Tavernes queda exento al ser de categoría autonómica en la Lliga Comunitat.

Ya se sabían los emparejamientos, pero ahora se confirman las fechas y los horarios de los diez partidos en los que competirán los equipos de la comarca.

Este viernes, 5 de septiembre, a las 20.30 horas, abre la ronda inaugural del torneo el partido CF Miramar contra Safor CF Gandia. El choque se juega en el Poliesportiu El Molí.

El sábado, 6 de septiembre, hay programados tres encuentros: A las 19 horas: Piles CF vs CE la Font d'en Carròs; a las 19 horas: UD Beniopa vs UD Portuarios Disarp y a las 19.30 horas: CE Conde vs CF Gandia en l'Alqueria de la Comtessa.

Para el domingo, 7 de septiembre, quedan seis choques. A las 18.30: CF Bellreguard vs Daimús CF; Villalonga CF vs Real de Gandia CF y Senyera CF vs UE Benifairó de la Valldigna, y a las 19 horas: CF Castelló de les Gerres vs CE Ròtova; CD Xeraco vs CF Simat y CEF El Verger vs UD Oliva.

Más de 300 equipos están inscritos para disputar la quinta edición del torneo la Copa Comunitat Mediterrànea La Nostra Copa. En esta primera fase entran en juego los 58 equipos de Primera FFCV, los 99 de Segunda FFCV y los 122 de Tercera FFCV.

El campeón de esta competición tendrá el premio de una plaza en la siguiente edición de la Copa de S.M. El Rey.