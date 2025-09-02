Bellreguard abre la Setmana Esportiva con la Volta Ciclista València y la cierra con su carrera popular

Bellreguard se convertirá este viernes, 5 de septiembre, en punto neurálgico del ciclismo valenciano con la celebración de la primera etapa de la Challenge Volta València para corredores de las categorías élite-sub23.

El evento, organizado por el Club Ciclista Bellreguard con la colaboración del Ayuntamiento, marcará el inicio de la Semana Esportiva del municipio.

Esta etapa en Bellreguard es también un paso más en la trayectoria del Club Ciclista Bellreguard, entidad que el próximo año cumplirá 100 años de historia. En este marco, el club trabaja ya en la organización de nuevos actos y en la repetición de esta competición con motivo de su aniversario.

La programación de la Setmana Esportiva de Bellreguard comprende actividades entre los días 5 y 13 de septiembre. Estos ocho días de deportes culminarán con la X Cursa Popular, séptima prueba puntuable del VIII Circuit Safor-Valldigna Caixa Popular.

La carrera popular será la última actividad de la Setmana Esportiva de Bellreguard / María Gavilà

Programación:

🔹 Viernes 5 – XV Challenge Volta Ciclista a Valencia · Salida: av. del Mar · 15.00 h

🔹 Sábado 6 – Taller y partida de pilota (Escuela Daimús vs Escuela Pellicer Bellreguard) · C/ Iglesia · 10.30 h

🔹Lunes 8 – Concurso de triples y mates · Pabellón Municipal · 18.30 h

🔹 Martes 9 – Torneo de voley · Pabellón Municipal · 18.30 h

🔹 Miércoles 10 – Exhibición Club Karate Shinden · 18.00 hy exhibición Club Taekwondo · 19.00 h · Pabellón Municipal

🔹 Jueves 11 – Exhibición Academia Àngela Bertomeu · 18.00 h y sesión de zumba con Cristina Murcia · Pabellón Municipal

🔹Viernes 12 – Concurso de pesca · por la mañana · 📍 Carrera infantil (con el Club Correr A Gust) · C/ Bello · 17.30 h

🔹 Sábado 13 – X Carrera Popular Bellreguard · C/ Bello · 19.00 h