Cáritas alerta sobre el aumento de la pobreza en Gandia

"Detrás de cada situación de vulnerabilidad hay estructuras que fallan y derechos que no se garantizan". Lo dice Maite Boscà, directora de Cáritas Interparroquial Gandia, quien, además de conocer la realidad que viven muchas personas en la ciudad con las cifras de atenciones que realiza la entidad, trata de primera mano, cada día, con quienes sufren la desigualdad y la falta de oportunidades y se ven abocadas a vivir en la exclusión.

Cáritas ha alertado de la situación de la pobreza en la ciudad. Durante los seis primeros meses de este 2025, los beneficiarios de Cáritas se han disparado hasta los 12.263, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. El balance que ha relizado la asociación del primer semestre de este ejercicio recoge que, en ese tiempo, se han repartido 8.819 kits de comida diaria, además de 392 cajas de alimentos frescos.

Estos recursos se unen a las tarjetas monedero, que sirven para adquirir productos no perecederos y de higiene en establecimientos de la ciudad. En total, de enero a junio se han repartido 574, lo que supone un incremento del 57% respecto al año pasado, un porcentaje que muestra cómo, lejos de remitir, la exclusión va en aumento en Gandia. Además, se han ofrecido 1.327 servicios de ducha, 568 ayudas a través de kits de ropa mediante un servicio personalizado y canalizado a través del ropero solidario dirigido a familias en situación vulnerable y 68 atenciones médicas.

Una de las principales causas de esta situación se encuentra en el problema para acceder a la vivienda, aunque también hay otros como la falta de redes de apoyo o la inestabilidad laboral. Y es que existen casos en los que, ni siquiera disponiendo de ingresos se puede hacer frente a un alquiler.

Cáritas Interparroquial de Gandia hace un llamamiento al conjunto de la sociedad para que se implique activamente en la lucha contra la exclusión y la pobreza. Al mismo tiempo, insta a las administraciones públicas a asumir su responsabilidad mediante la puesta en marcha de políticas sociales estables, que respondan a las nuevas realidades y aseguren una red de cuidados eficaz. Solo así será posible construir una sociedad más justa, cohesionada y comprometida con el bien común.