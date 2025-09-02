Un homenaje en reconocimiento a la pasión, compromiso y amor por unos colores

Jesús Sendra Boix ha sido objeto de un homenaje por parte del CF Gandia en reconocimiento a su "pasión, compromiso y amor incondicional por unos colores".

En el #TrofeuCiutatDeGandia, el club puso en valor a una figura clave de su historia, que ha estado 12 temporadas al frente de la entidad, con momentos de gran emoción y otros más difíciles. Su mayor victoria ha sido garantizar la continuidad del CF Gandia y celebrar, con orgullo, el 75 aniversario del

Jesús Sendra Boix no solo ha sido presidente; es socio, ha sido aficionado, directivo, referente y, sobre todo, guardián del ADN blanquiazul. "Jesús, gracias por mantener vivo este sentimiento que une a toda una ciudad", es el mensaje cariñoso que le dedica la entidad al ex presidente.

En el acto de homenaje estaba el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, el presidente, Sergio González, y la actual directiva del CF Gandia, además de los jugadores del primer equipo, cuerpo técnico y, por supuesto, la afición.

Sendra solo tiene palabras de agradecimiento hacia el club y sus actuales mandatarios por este acto de reconocimiento y destaca que "el CF Gandia está ahora en buenas manos. Los dirigentes son gente seria, tienen rigor y quiere llevar hacia adelante un proyecto importante. En ese aspecto estoy tranquilo y creo que podemos estarlo todos los socios y aficionados".