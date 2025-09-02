Júlia de Tavernes i Sergi d'Oliva volen amb la selecció cap a l'Europeu de Bèlgica
El campionat es disputa des de dimecres a dissabte
Les seleccions juguen en les modalitats de One Wall, Llargues i Joc Internacional
Salva Talens Carbó
Aquest dilluns s’han presentat a Tavernes Blanques els equips de la selecció de la Comunitat Valenciana que participarà en el Campionat Europeu Jove de Pilota a Mà 2025, que se celebrarà a Ath (Bèlgica) del 3 al 6 de setembre.
En la selecció destaquen dos representants de la comarca de la Safor. És tracta de Júlia Andrada Alberola, jugadora professional d'elit natural de Tavernes de la Valldigna però amb llicència del Club de Pilota Valenciana de Xeraco, i Sergi Sánchez Vázquez, natural d'Oliva i del CPV Oliva, de 17 anys, jugador rest de les primeres partides de raspall que pertany al grup de rendiment de la Federació de Pilota Valenciana que dirigeix "Moro".
Tant Júlia com Sergi debuten en competició oficial amb la selecció. Sí que han estat anteriorment seleccionats o convocats per a realitzar entrenaments, però aquesta vegada van a jugar un campionat tan important com l'Europeu.
Els dos tenen molta il·lusió i aspiren al màxim en aquesta cita competitiva amb el combinat autonòmic de pilota.
L’expedició partirà cap a Bèlgica aquest dimecres des de l’aeroport d’Alacant amb l’objectiu de revalidar el campionat absolut aconseguit a Franeker (Països Baixos) en 2021.
La presentació de l’EuroJove a Bèlgica tindrà lloc de vesprada, mentre que la competició arrancarà el dijous amb la modalitat de joc internacional, tant masculí com femení.
El divendres serà el torn de l'One Wall, mentre que per a dissabte quedarà la competició de llargues. El grup tornarà el diumenge a terres valencianes.
Són 22 jugadors i jugadores, 11 xiques i 11 xics, els que representaran a la Comunitat Valenciana, vinguts des de diferents punts del nostre territori, per a competir en les modalitats d'One Wall, Llargues i Joc Internacional.
El cos tècnic, format per Juanma Garrido, Ana Giner i Arnau Oliver, confia en aquests jugadors i jugadores: En categoría sub15: Alma Contrí (CPV Ondara), Irene Cotolí (CPV Massamagrell), Nuria Martínez (CPV Bicorp), German Gallego (CPV Massamagrell), Jaume Durà (CPV Massamagrell) y Rubén de Fez (CPV Meliana); en categoría sub17: Mar Devís (CPV Meliana), Marta Muedra (CPV Massamagrell), Vanessa Cano (CPV Moixent); Arnau Mas (CPV Ondara), David Santarrufina (CPV Massamagrell), Pere Ripoll (CPV Laguar) y Sergi Sánchez (CPV Oliva), en categoría sub19: Àngela Abad (CPV Faura); Clara Barrachina (CPV Bonrepòs i Mirambell); Júlia Andrada (CPV Xeraco); Laura Muñoz (CPV Carlet Volea), Mar Alfonso (CPV Massalfassar); Alejandro Giménez (CPV Bicorp), Félix Peñarrubia (CPV Beniarbeig-Orba), Joan Arbona (CPV Laguar) y Rubén Teruel (CPV Beniarbeig-Orba).
Els rivals de la selecció de la Comunitat Valenciana en l'EuroJove són l'amfitrió Bèlgica, País Basc, Italia, Països Baixos i França.
