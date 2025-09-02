Prieto afea a la Generalitat que lleve un año sin asignar uso a los viejos juzgados de Gandia

El nuevo curso político arranca en Gandia como acabó el anterior. Las jornadas de descanso no han servido para que, al menos públicamente, el Gobierno local y el principal partido de la oposición, el PP, hayan bajado las espadas. El alcalde, José Manuel Prieto, va a tener que arremangarse si quiere que los pactos de ciudad que propuso a los portavoces de todos los grupos municipales a principios de agosto (sostenibilidad, vivienda, seguridad y civismo, infraestructuras y buena política) salgan adelante. De momento, él mismo rebaja las expectativas: «empieza mal», dice tras acusar a los populares de «sobreactuar» mientras él se encontraba de vacaciones y después de que estos le acusaran de no avanzar en esas cuestiones durante el pasado mes ni en el arranque de septiembre.

Prieto compareció ayer para dar inicio al nuevo curso político acompañado de la primera teniente de alcalde, Alícia Izquierdo. El alcalde hizo el repaso habitual a las importantes inversiones que están llegando a la ciudad, tanto desde la esfera privada como por parte de la administración local. En estos momentos, señaló, hay en marcha proyectos por valor de 120 millones de euros.

Presupuestos de 2026, en marcha

En el plano económico, el munícipe socialista adelantó que el ejecutivo se ha propuesto aprobar los presupuestos del 2026 dentro de este año para poder arrancar el nuevo ejercicio pudiendo hacer uso de las nuevas partidas. Las nuevas cuentas contarán con 20 millones de euros para inversiones, la más alta de su historia, destacando especialmente los proyectos de Sancho Llop y de la primera fase del Gandia Arena, cuyas obras están a punto de arrancar y a las que se destinarán 4,4 millones de euros.

En lo que respecta a la zona industrial del entorno del hospital Francesc de Borja, Prieto ha recordado que en estos momentos se encuentra ejecutada al 40%, de ahí la importancia de seguir impulsando las obras en la zona, para lo cual ser habilitarán más de 7 millones de euros.

Se espera que a lo largo de este mes se remita el borrador al Ministerio de Hacienda para que dé su visto bueno. «Planificamos con tiempo, sin prórrogas y con un marco presupuestario definido», señalaba el alcalde.

El repaso incluyó también datos como la afiliación a la Seguridad Social, que supera los 25.000 inscritos por primera vez en 17 años, o el los del paro, con un total de 717 desempleados menos en un año.

En el momento de hablar de los pactos de ciudad propuestos a la oposición, el alcalde defendió la necesidad «de grandes acuerdos que superen las diferencias partidistas» y señaló que Gandia «aspira a construir consenso últiles». El alcalde quiere cerrar esos acuerdos durante el mes de septiembre con todos los grupos, aunque él mismo ya reconoce que no va a ser fácil. En ese sentido criticó la «sobrexposición» y «sobreactuación» del PP en las últimas semanas.

En ese punto, el alcalde recordó que la ciudad de Gandia lleva un año esperando una repuestas obre el uso de los antiguos juzgados, cerrados desde antes del verano por el traslado al nuevo Palacio de Justicia ubicado en Santa Anna, o del centro de FP integrado, del que no ha habido avances desde que Mazón se comprometió a asumirlo fuera del Edificant.

Izquierdo, por su parte, dijo que desde el Gobierno local «no se quiere caer en la autocomplacencia», ya que «hay muchos aspectos en los que trabajar y mejorar». Marcando un perfil más ideológico, Izquiero también destacó la necesidad de «redoblar esfuerzos» en «salvaguardar los servicios públicos ante la avalancha de recortes que impone la derecha desde otras administraciones». n