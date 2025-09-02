El proyecto para conectar el parque de bomberos de Gandia con la N-332 sale a exposición pública

El Consorcio Provincial de Bomberos de València construirá un acceso directo para conectar el parque de Gandia con la carretera N-332, con el objetivo de minimizar el tiempo de respuesta en las movilizaciones de emergencia, según informaron fuentes de la Diputación.

El proyecto, que inicia el periodo de información pública, supone evitar el paso por el polígono industrial Alcodar en los servicios que se produzcan en las poblaciones que se sitúan al norte del parque, como Xeresa, Xeraco, Tavernes de la Valldigna o Simat de la Valldigna, entre otros.

El presidente del Consorcio y diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, explicó que "con el nuevo acceso, los bomberos podrán incorporarse directamente a esta vía principal, lo que se traduce en una mejora sustancial de las isócronas de respuesta y, en definitiva, en una mayor seguridad para la ciudadanía" y destacó, en este sentido, que "en una emergencia, reducir el tiempo de respuesta significa multiplicar las posibilidades de proteger a las personas".

Mascarell subraya "la envergadura de la actuación, que no reside tanto en la solución técnica adoptada, como en la coordinación necesaria con otras Administraciones para poder ejecutar el nuevo acceso" y recuerda que en este proyecto se han implicado instituciones como la demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana -dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible-, la Confederación Hidrográfica del Júcar, ADIF, la Generalitat y el Ayuntamiento de Gandia.

La solución propuesta, cuyo uso estará restringido a movilizaciones de emergencia, contempla un vial de 330 metros de longitud, dividido en tres tramos: uno en suelo urbano industrial y dos en suelo no urbanizable protegido. Asimismo, contiene medidas de drenaje y plena compatibilidad con la línea ferroviaria València–Alicante y el barranco.

Una vez finalizada la información pública y los trámites administrativos de supervisión, aprobación y licitación, el inicio de las obras está previsto para el año 2026, con un plazo de ejecución de 6 meses.