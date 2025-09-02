Trata de impedir un robo agarrado al capó del coche en el que huían los ladrones

Es una imagen que se suele ver, sobre todo, en películas de acción pero lo que no resulta ser tan habitual es que escenas de ese tipo ocurran en la vida real. Un hombre ha resultado herido al tratar de evitar que robaran el bolso de su mujer. La forma en que lo hizo fue subirse al capó del coche en marcha y quedarse agarrado al vehículo durante los varios centenares de metros que recorrieron hasta que, con el objetivo de que cesara en su empeño frenaron brúscamente, lo que provocó su caída.

Sucedió el pasado fin de semana en el área de servicio de la Safor, ubicada en la AP-7 a su paso por el término municipal de Xeresa. El matrimonio se encontraba en esa zona cuando, según ha podido saber este periódico, el hombre observó como una persona robaba el bolso de su mujer del interior de su propio vehículo. Al ser descubierto, el ladrón empredió su huida subiéndose a un coche, que arrancó regresando a la carretera.

El herido salió corriendo tras él y no dudó en lanzarse sobre el capó del vehículo, que, lejos de detenerse, siguió su marcha a toda velocidad. Los ocupantes del coche, con el objetivo de que se bajara, dieron un frenazo en un momento que provocó la caída del hombre, que sufrió un golpe en la cabeza, así como abrasiones por todo el cuerpo con motivo del golpe.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos del Destacamento de Gandia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, una patrulla del puesto de Xeresa, así como una ambulancia que atendió al hombre y que lo trasladó hasta el Hospital Francesc de Borja de la capital de la Safor, donde fue atendido de las lesiones.