El CA La Valldigna organiza la jornada de atletismo popular de las fiestas de Tavernes

Las carreras infantiles de Tavernes de la Valldigna ya se han hecho un hueco en la programación de actividades deportivas que se realizan en las fiestas de la localidad.

Se trata de una jornada de atletismo popular que organizaba la concejalía de Deportes y de la que en los últimos años se ocupa y preocupa el Club Atletisme La Valldigna con un gran éxito de participación y público asistente.

Este año, las carreras para niños, niñas y adolescentes se han programado para el viernes, 12 de septiembre, a partir de las 18 horas, en el Camp Municipal d'Esports, gratuitas como siempre y abiertas a todos los públicos. Sólo se pide a los niños y niñas que utilicen calzado adecuado y ropa deportiva. Habrá regalos y trofeos, según las categorías correspondientes.

Silvia Borràs, presidenta del Ca La Valldigna se muestra entusiasmada por unas pruebas que sirven para que los niños/as se inicien en el atletismo y se inscriban en las actividades del club.

Desde más pequeño a más mayor, las pruebas serán las siguientes: Gatameú, Xumets, Menuts (nacidos en los años 2021-2022); prebenjamín (19-20), benjamín (17-18), alevines (15-16), infantil (13-14) y cadete (nacidos en los años 2011-2012.

Organiza Club Atletisme La Valldigna y colabora el Ayuntamiento de Tavernes con la implicación de Embal Pack, Atmósfera Esport, voluntarios del club y operarios municipales.