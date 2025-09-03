Un día en la playa...pero para entrenar

El equipo profesional de Units pel Bàsquet Gandia ha trasladado su pretemporada a la playa, donde este miércoles ha realizado una sesión de preparación física. Ha sido una jornada divertida pero exigente al mismo tiempo por los ejercicios ordenados por el preparador físico, Juan Rodríguez, y por el calor.

Sobre la arena de la playa gandiense se han ejercitado todos los jugadores que participan en este periodo de preparación con la gran novedad de Alejandro Requena.

El jugador natural de Oliva se ha incorporado ya a la disciplina de la plantilla, aunque él siga con su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de marzo.

Los tres primeros días de trabajo han sido duros pero satisfactorios para todos, técnicos y jugadores. Hay muy buen ambiente en el vestuario y ganas de empezar a jugar.

El conjunto gandiense de Segunda FEB se prepara esta semana con doble sesión diaria con vistas al primer encuentro de pretemporada que debe jugar este sábado en casa ante el CB Sueca de Tercera FEB.