Gandia negocia la compra de un solar que le permitirá ampliar el polideportivo

El gobierno de Gandia ha revelado la negociación que está llevando a cabo con la Sareb para la adquisición de un nuevo solar. Se trata, según ha contado el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, del solar que se encuentra junto al parking del polideportivo municipal. El espacio se utiliza actualmente como aparcamiento público y es utilizado por decenas de personas cada día, muchos de los cuales son trabajadores o vecinos del Centre Històric.

El solar está tasado en 1,4 millones de euros y el consistorio se encuentra en estos momentos en plena negociación con la entidad estatal que acumula activos inmobiliarios.

Gregori comparecía este martes junto al presidente de la Junta de Distrito de Corea, Jesús Naveiro, quien también es concejal de Deportes. Ambos explicaron que, inicialmente y de forma temporal, este espacio se utilizará como aparcamiento. A su vez, también han explicado que se trata de una operación de compra «estratégica», ya que al ubicarse a escasos metros del polideportivo puede, en un futuro, utilizarse para ampliar las instalaciones deportivas, concentrando en ese punto los espacios donde practicar la mayor parte parte de la disciplinas.

Cuando se confirme, la adquisición de este solar se sumará a la que cerró el Ayuntamiento de Gandia hace unos años de lo que hoy es el parking ubicado frente al colegio Gregori Maians.

Este anuncio surge en respuesta a las críticas que ha lanzado en los últimos días el PP acusando al ejecutivo socialista y de Compromís de «privatizar» zonas de aparcamiento. El asunto saltó tras conocerse que el propietario del solar ubicado junto al antigua factoria de La Masia, ubicada frente al polideportivo, que también se utilizaba como aparcamiento público a través de un acuerdo con el consistorio, ha decidido utilizarlo como un parking privado, como otros que hay en la ciudad.

Gregori ha explicado que el propietario de forma totalmente lícita ha decidido probar suerte con ese negocio y que el ayuntamiento está negociando un acuerdo para quedarse con varias plazas y ofrecerlas, aunque esa operación se hará mediante una licitación pública.

Tanto Gregori como Naveiro recordaron actuaciones llevadas a cabo en los últimos años para la creación de puestos de aparcamiento como la adecuación del aparcamiento frente a Gregori Mayans, con más de 1,2 millones de euros invertidos en asfaltado, señalización y mejoras de accesibilidad, la adquisición de solares a la Sareb y otras entidades, con inversiones superiores a 260.000 euros, destinados a la creación de nuevas plazas públicas gratuitas o La generación de más de 700 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en diferentes puntos de la ciudad, como Ausiàs March (330), Santa Anna (185) y junto a los juzgados (40), mejorando la movilidad urbana y el servicio a la ciudadanía.