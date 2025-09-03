Gandia promueve un curso para formar a nuevos marineros pescadores

El Ayuntamiento de Gandia, en colaboración con la Cofradía de Pescadores y a través de Urbalab, ha puesto en marcha un proyecto pionero destinado a formar nuevos marineros pescadores y garantizar el relevo generacional en el sector pesquero local. La iniciativa surge como respuesta a la falta de personal cualificado y a las dificultades de acceso a la formación y al mercado laboral, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad social o migrantes.

El proyecto ofrece un itinerario formativo para 12 participantes que combina varias áreas: enseñanza de la lengua española y habilidades personales, formación técnica específica para la obtención del título de Marinero Pescador en el CIPFP Marítimo-Pesquero del Mediterráneo de Alicante, capacitación digital, orientación sociolaboral y tutorías personalizadas.

El curso se desarrollará entre septiembre y octubre, coincidiendo con la convocatoria oficial de las pruebas para obtener el título profesional, un requisito indispensable para trabajar en el sector pesquero.

El programa está dirigido a personas con dificultades de acceso al mercado laboral que tengan experiencia o interés en el ámbito de la pesca. La selección de participantes se realizará mediante un proceso en el cual se valorará la situación sociolaboral de los candidatos, así como su experiencia previa y motivación hacia la profesión de marinero pescador.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 12 de septiembre. Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (C/ Carmelites, 2) o a través de la sede electrónica del ayuntamiento. Para mayor información sobre el curso, contenido de la formación u orientación en el proceso de inscripción, los interesados pueden dirigirse a Urbalab Gandia.