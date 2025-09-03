Gandia, otro verano como "motor turístico"

Otro verano de récord para la playa de Gandia. No es una sensación, sino que lo dice Hosbec, la patronal que aglutina a varios de los hoteles de la ciudad y que ha destacado el comportamiento de la capital de la Safor "de forma especial" en el balance de la segunda quincena de agosto, que ha dado a conocer estos días.

En concreto, según los datos recogidos por la entidad, Gandia ha alcanzado entre el 15 y el 31 de agosto el 95% de ocupación, lo que supone que prácticamente un lleno técnico. El porcentaje para todo el mes ha sido muy parecido, con un 94,7%.

Según Hosbec, Gandia ha alcanzado durante este verano "los mejores niveles de ocupación" de la muestra estadística, superando incluso a Benidorm.

En esta situación, la capital de la Safor se consolida como todo un referente turístico para la Comunitat Valenciana y se convierte en "uno de los motores de verano" de la provincia de Valencia, según recoge el balance de Hosbec.

Se trata, apunta el organismo, de un destino "con un marcado predominio del mercado nacional, que representa el 90% de los visitantes". "Esta fidelidad del turismo doméstico, unida a la fortaleza de su temporada alta, reafirma el papel de Gandia como uno de los motores del verano en la provincia".

De ese modo, agosto ha consolidado las positivas cifras de ocupación que ha se registraron durante la primera pate del verano en la ciudad. En julio, Gandia alcanzó una media del 90% de ocupación, superando en cinco puntos la media de la provincia de Valencia, destacando la segunda quincena, donde se llegó al 90,2%.