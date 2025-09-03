La Generalitat mantiene a Gandia el veto a la bonificación al transporte

Los usuarios y las usuarias habituales del servicio de tren entre Gandia y Valencia van a seguir sin poder disfrutar de los descuentos que ofrece la Generalitat a través de la tarjeta SUMA, que aúna el uso del ferrocarril con el del metro y la EMT de València.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha rechazado la petición que le hizo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, para que incluyera la zona D de los recorridos del Cercanías de toda la Comunitat Valenciana en los descuentos que se ofrecen al adquirir la tarjeta SUMA.

Gandia es la única ciudad de la comarca de la Safor con conexión con la ciudad de València por tren que se encuentra en ese ámbito, por lo que, a su vez, los usuarios y usuarias que parten desde este punto son los únicos que no puden disfrutar de los descuentos.

Eso significa que, mientras que los pasajeros que se suben al tren en Xeraco y Tavernes de la Valldigna pagan 52,80 euros al mes por esta tarjeta, disfrutando de un descuento del 40% respecto al precio inicial, los que acuden a la estación de Gandia, que pueden ser vecinos de esta ciudad o de cualquier de los otros municipios de la comarca ubicados en el ámbito de la capital comarcal, incluyendo los de Oliva, tienen que abonar la totalidad de los 131 euros que cuesta el servicio. En caso de que la Generalitat hubiera tenido en cuenta la petición del Ministerio, aplicando la misma bonificación, esa cifra se rebajaría hasta los 78,60 euros, un ahorro más que considerable, y aún más importante teniendo en cuenta que muchos de los beneficiarios son personas de renta baja o media que usan el transporte público en sus desplazamientos para trabajar.

SUMA es una tarjeta pensada para aquellas personas que viven en poblaciones más o menos próximas a Valencia pero acuden cada día a día a la ciudad a trabajar o estudiar. El transporte público es, sin duda, la mejor alternativa al vehículo particular, por los problemas de aparcamiento, entre otros aspectos. Así, este recurso permite llegar a la estación del Nord y, al salir, tomar el metro un bus de la EMT y desplazarse hasta el lugar de trabajo o estudio.

Respuesta del conseller

El conseller Martínez Mus, en su respuesta al departamento de Puente justifica su rechazo a la implantación de la bonificación esgrimiendo los mismos argumentos que ya ofreció a este periódico a principios del pasado mes de julio.Así, lo que trasladan es que la Generalitat no dispone de ningún transporte de su competencia en esa zona. «El único transporte en dicha zona tarifaria D es el ferroviario de RENFE, de competencia del Estado», señala en la misiva remitida al Ministerio de Transportes. Es por ello, prosigue, «consideramos que la exclusión expresa de la zona tarifaria es compatible con lo manifestado».

El dirigente autonómico aprovecha la misiva para poner la pelota en el tejado del Gobierno y recuerda que hasta el pasado 30 de junio los usuarios recurrentes viajaban de manera gratuita con la adquisición de un bono de 10 euros, una cantidad que les era devuelta si completaban un número mínimo de viajes. En ese sentido, Martínez Mus asegura que la Generalitat estaría dispuesto a extender los beneficios de la tarjeta SUMA a la zona D si el Gobierno recuperara esa iniciativa.

Ya en su momento, desde el ministerio que dirige Óscar Puente se recuerda que en el documento para el convenio que firmó el conseller Vicente Martínez Mus, «no se establece ninguna excepción en la aplicación de los descuentos», de manera que, al menos desde el Gobierno de España, se entendía que «se aplicaría a todos los abonos y títulos multiviaje de los servicios de transporte competencia de la Generalitat, sin especificar salvedades». Fue por ello que el Ministerio de Transportes envió un escrito a la Generalitat pidiendo explicaciones.