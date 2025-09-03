Todo listo para el trofeo de verano del CF Gandia de la Liga Valenta

La primera edición del Trofeu Ciutat de Gandia de fútbol femenino está lista. El domingo, 7 de septiembre, el primer equipo femenino del CF Gandia inaugura su pretemporada con un triangular que marca el inicio de un proyecto ilusionante.

Participarán como clubes invitados el Yecla CF, y el Next Level Teruel en el Estadio Guillermo Olagüe de la ciudad. Cada partido tendrá una duración de 45 minutos. A partir de las 11:00 horas el balón empieza a rodar. La entrada es gratuita.

El conjunto amateur del CF Gandia competirá esta temporada en la Liga Valenta de Primera Regional. Vicent Moreno continúa una temporada más como entrenador. Técnico con titulación Nivel 3, cumple su sexta campaña en el club, todas ellas dentro de la sección femenina desde su creación.

A su lado seguirá José Lis, que afronta su tercera temporada en el cuerpo técnico. Delegado, preparador físico y mano derecha de Vicent, es un profesional incansable.

El club sigue anunciando la renovación de algunas jugadoras de la pasada temporada y los fichajes que constituyen novedades. La última en incorporarse al proyecto es Carmen Orth, que continúa en el primer equipo.