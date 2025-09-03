Quique Llopis Doménech y Toni Puig Capsir son #EspañaAtletismo

Para Quique Llopis Doménech el de Japón será el tercer Mundial al aire libre, mientras que Toni Puig Capsir ha perdido la cuenta. El atleta de Bellreguard y el entrenador de Gandia forman parte de la selección española de atletismo que este jueves parte rumbo a Tokyo para participar en el Campeonato del Mundo 2025.

Llopis viaja como nº 1 de España en los 110 metros vallas. Puig, además de ser el entrenador del propio Llopis, es el coordinador de los tres equipos de relevos con los que España competirá en la capital nipona.

Ambos han completado una puesta a punto impecable. Han estado concentrados en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat durante el mes de agosto. El atleta, incluso, ha disputado dos competiciones de la Diamond League, ambas en Suiza. El técnico he tenido bajo sus órdenes a los relevistas que competirán en Japón.

Esta semana han realizado el último entrenamiento en pista en Ontinyent y la última sesión preparatoria, en este caso de pesas, en el Pabellón de Halterofilia de Gandia. Este jueves vuelan hacia Japón. El Mundial se disputa del 13 al 21 de septiembre.

La competición de 110 metros vallas en el Mundial de Atletismo 2025 será el lunes, 15 de septiembre con las series clasificatorias, el martes, 16 de septiembre, en las semifinales y el mismo martes, 16 de septiembre, con la final.

Las carreras de relevos son prácticamente el primer día (4x400 mixtos) y los dos últimos (4x400 y 4x100 femeninos).