Rescatan a tres pescadores al hundirse su barco en Gandia

El helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada en aguas de Gandia a tres hombres después de hundirse el barco en el que estaban pescando y los ha trasladado al hospital La Fe de València.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, a las 2:10 horas de este miércoles se ha recibido una alerta de móvil en el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo en la que se indicaba que una embarcación se había hundido al noreste de Gandia y había tres personas en el agua.

Para el rescate se ha movilizado la salvamar Fénix, embarcación cuya intervención finalmente no ha sido necesaria, y el helicóptero Helimer 223, que es el que ha rescatado a los tres hombres que estaban en el agua y los ha trasladado a un centro hospitalario para su atención, aunque al parecer estaban bien y solo presentaban síntomas de hipotermia.

Los tres hombres estaban pescando cerca de Gandia cuando empezó a entrar agua en la embarcación y se fue a pique, según las mismas fuentes.