Run Cáncer Oliva 2025: a la vuelta de la esquina

La ciudad de Oliva acogerá el domingo 14 de septiembre la Run Cáncer Oliva 2025, organizada por el Ayuntamiento de Oliva y la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer. La prueba, como todos los años, se incluye en el circuito valenciano de carreras 100% solidarias para recaudar fondos.

La salida será desde el Centroe Polivalent (calle Antonio Mestre Sanchís) a las 9.30 horas para recorrer una distancia de 4,5 km.

No es necesaria inscripción previa. Hay que acudir al lugar de salida el mismo día 14 y comprar el dorsal y/o la camiseta, que también estarán a la venta los viernes 5 y 12 de septiembre por la mañana frente al Mercat Municipal.

Teresa Tur, concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Oliva, destaca que "un año más invitamos a todos a participar en la Run Cáncer. Pensamos que es un acto solidario con mucha repercusión que nos ayuda a visibilizar la enfermedad, sobre todo por tener presente la importancia de la prevención y también la inversión pública necesaria tanto para los tratamientos. Pueden participar casi todas las personas".