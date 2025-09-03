Run Cáncer Oliva 2025: a la vuelta de la esquina
La localidad saforense acoge un año más la jornada solidaria
Salva Talens Carbó
La ciudad de Oliva acogerá el domingo 14 de septiembre la Run Cáncer Oliva 2025, organizada por el Ayuntamiento de Oliva y la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer. La prueba, como todos los años, se incluye en el circuito valenciano de carreras 100% solidarias para recaudar fondos.
La salida será desde el Centroe Polivalent (calle Antonio Mestre Sanchís) a las 9.30 horas para recorrer una distancia de 4,5 km.
No es necesaria inscripción previa. Hay que acudir al lugar de salida el mismo día 14 y comprar el dorsal y/o la camiseta, que también estarán a la venta los viernes 5 y 12 de septiembre por la mañana frente al Mercat Municipal.
Teresa Tur, concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Oliva, destaca que "un año más invitamos a todos a participar en la Run Cáncer. Pensamos que es un acto solidario con mucha repercusión que nos ayuda a visibilizar la enfermedad, sobre todo por tener presente la importancia de la prevención y también la inversión pública necesaria tanto para los tratamientos. Pueden participar casi todas las personas".
