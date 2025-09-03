Trencadís estrena "Alícia al Vaixell de les Meravelles" a Tavernes de la Valldigna
La novena producció de la companyia es pot veure diumenge día 7 a la Casa de la Cultura
Salva Talens Carbó
La Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, seu de la companyia resident Trencadís, acollirà aquest diumenge 7 de setembre l’estrena absoluta d’"Alícia al Vaixell de les Meravelles", la nova producció de la companyia vallera. L’espectacle, dirigit a públic familiar, és una adaptació lliure del clàssic de Lewis Carroll que combina fantasia i realitat per parlar de migració, memòria i somnis compartits entre generacions.
La història s’inicia quan Alícia i el seu germà Miquel escolten les vivències del iaio Cristóbal, que de jove va embarcar des de Cuba rumb a Espanya, als anys 60, deixant enrere família i records per començar una nova vida. Aquell viatge real es creua amb el viatge literari que Alícia emprén cap al País de les Meravelles en llegir el clàssic de la literatura universal. L’obra proposa així un joc de paral·lelismes entre l’odissea migratòria del iaio i l’aventura fantàstica de la neta, establint una comparativa entre dos camins que, tot i ser molt diferents, comparteixen la mateixa essència: la recerca de la identitat i la necessitat de trobar un lloc al món.
"Amb aquesta obra fem un pas més en la línia de connectar els grans relats universals amb les nostres pròpies històries", explica Josep Mollà, autor del text i de les lletres. "La història d’Alícia ens ha servit de mirall per contar experiències de viatge, d’arrelament i de recerca de la mateixa identitat".
La direcció escènica va a càrrec de Jose Tomàs Chàfer, que destaca "l’aposta pel ritme, la diversió i l’espectacle, sense renunciar a tractar temes de fons que afecten la societat actual".
L’elenc està format per María Bruñó (Alícia), Héctor González Martí (Miquel i altres personatges) i Andreu Beltrán (Iaio Cristóbal i altres papers), que donaran vida tant als protagonistes reals com als éssers fantàstics del País de les Meravelles.
L’equip creatiu està encapçalat per Paco Iváñez (música original), Pachi G. Fenollar (coreografies), Luis Crespo, Dora Piles i Raquel Segarra (escenografia), Pascual Peris (vestuari), Jaume Girona (il·luminació), Chicorela Arte & Eventos (atrezzo) i Inma Fuentes (maquillatge i perruqueria).
"Alícia al Vaixell de les Meravelles" és la novena producció de Trencadís, que des de Tavernes ha creat espectacles musicals com "Aladín, un musical genial", "Merlín, un musical de llegenda", "La Bella Dorment, el musical dels teus records" o "Viatge a Oz, el musical". Una trajectòria que, des de fa més d’una dècada, ha consolidat la productora vallera com una veu reconeguda dins del teatre musical familiar valencià i estatal.
L’estrena tindrà lloc diumenge 7 de setembre amb doble funció, a les 17.30 i a les 19.30 hores, a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna.
Suscríbete para seguir leyendo
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia
- Rarezas' en el caso de los caballos del Ayuntamiento de Oliva
- Fira i Festes de Gandia 2025: Los conciertos del Parc de la Festa son gratis
- Un total de 23 restaurantes se implican en la 'Quincena de la Cigala' de Gandia