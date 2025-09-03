Tres atletas del CA Gandia Alpesa, al Mundial de Trail y Mountain Running

La localidad de Canfranc (Huesca) será el epicentro mundial del Trail y Mountain Running al acoger el Campeonato del Mundo. Un Mundial que se disputará del 25 al 28 de septiembre y que reunirá a los mejores especialistas del planeta en los exigentes y espectaculares recorridos del Pirineo aragonés.

Un total de 45 atletas (22 hombres y 23 mujeres) han sido preseleccionados por España tras cumplir con los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA.

Mar Pastor, del CA Gandia Alpesa, atesora un podio europeo / Falcotrail

Tres de esos deportistas seleccionados son del Club Atletisme Gandia Alpesa: Rosa Lara, Mar Pastor y Dani Izquierdo. Las dos féminas van a competir en la modalidad de Long Trail, lista en la que destaca la experiencia de los veteranos y veteranas y el debut de nuevas promesas.

La "gandiense" Mar Pastor, medallista en el Europeo de Trail Running por equipos en Annecy 2024, y su compañera en el CAG Alpesa, Rosa Lara, 11ª en el Mundial de Innsbruck 2023, completan un potente equipo junto a la debutante Inés Astrain.

Dani Izquierdo, campeón y subcampeón de España / CA Gandia Alpesa

En Vertical Uphill participará Dani Izquierdo, subcampeón de España individual y campeón por equipos con el CA Gandia Alpesa el pasado mes de junio.

Con una potente preselección, #EspañaAtletismo afronta el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running de Canfranc 2025 con la ilusión de competir en casa y el objetivo de volver a situar a nuestros atletas en lo más alto del podio internacional.