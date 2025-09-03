Tres atletas del CA Gandia Alpesa, al Mundial de Trail y Mountain Running
Rosa Lara, Mar Pastor y Dani Izquierdo figuran entre los 45 deportistas seleccionados para Canfranc
Salva Talens Carbó
La localidad de Canfranc (Huesca) será el epicentro mundial del Trail y Mountain Running al acoger el Campeonato del Mundo. Un Mundial que se disputará del 25 al 28 de septiembre y que reunirá a los mejores especialistas del planeta en los exigentes y espectaculares recorridos del Pirineo aragonés.
Un total de 45 atletas (22 hombres y 23 mujeres) han sido preseleccionados por España tras cumplir con los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA.
Tres de esos deportistas seleccionados son del Club Atletisme Gandia Alpesa: Rosa Lara, Mar Pastor y Dani Izquierdo. Las dos féminas van a competir en la modalidad de Long Trail, lista en la que destaca la experiencia de los veteranos y veteranas y el debut de nuevas promesas.
La "gandiense" Mar Pastor, medallista en el Europeo de Trail Running por equipos en Annecy 2024, y su compañera en el CAG Alpesa, Rosa Lara, 11ª en el Mundial de Innsbruck 2023, completan un potente equipo junto a la debutante Inés Astrain.
En Vertical Uphill participará Dani Izquierdo, subcampeón de España individual y campeón por equipos con el CA Gandia Alpesa el pasado mes de junio.
Con una potente preselección, #EspañaAtletismo afronta el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running de Canfranc 2025 con la ilusión de competir en casa y el objetivo de volver a situar a nuestros atletas en lo más alto del podio internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia
- Rarezas' en el caso de los caballos del Ayuntamiento de Oliva
- Fira i Festes de Gandia 2025: Los conciertos del Parc de la Festa son gratis
- Un total de 23 restaurantes se implican en la 'Quincena de la Cigala' de Gandia