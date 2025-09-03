Vilallonga acoge la I Trobada de Marxa Nòrdica de la Comunitat Valenciana
La FEMECV impulsa un nuevo espacio de convivencia, formación y deporte al aire libre el 27 de septiembre
Salva Talens Carbó
La Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) organiza la I Trobada de Marxa Nòrdica, que se celebrará el sábado 27 de septiembre en la localidad de Vilallonga.
La jornada, abierta a todas las personas practicantes de marcha nórdica, ofrecerá una experiencia completa que combina actividad física, formación especializada y convivencia en un entorno natural privilegiado como es la Vía Verde del río Serpis.
La marcha nórdica continúa consolidándose dentro de la FEMECV y este encuentro responde a la necesidad de clubes y federados de disponer de un espacio propio donde compartir experiencias, profundizar en la técnica y disfrutar de una actividad saludable y sostenible.
Programa completo de la jornada:
• 09:00h – Recepción de participantes en el Parking de la Cantera (Vilallonga).
• 09:30h a 12:30h – Ruta guiada de marcha nórdica por la Vía Verde del río Serpis, con sesión de estiramientos y parada para el almuerzo.
• 13:00h a 14:45h – Taller “Marcha Nórdica para un bienestar integral”, a cargo de Cristina González Castro, formadora con una amplia trayectoria en el ámbito de la salud y el deporte.
• 15:00h a 16:30h – Comida popular, con apoyo del Ayuntamiento de Vilallonga y sorteo de material deportivo entre los asistentes.
• 16:00h a 18:00h – Juego de orientación y marcha nórdica por equipos, con premios en material y libros.
• 18:00h a 18:30h – Clausura oficial, con la participación de representantes municipales y de la FEMECV.
Este primer encuentro tiene como finalidad fomentar la convivencia entre practicantes de todas las edades y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia enriquecedora que combine técnica deportiva, salud y respeto por el entorno.
Inscripciones y requisitos:
• Federados/as: del 13 de junio al 24 de septiembre (23:59h).
• No federados/as: del 9 al 24 de septiembre (23:59h).
Las inscripciones están disponibles a través de la web de la FEMECV. Los participantes deberán llevar bastones de marcha nórdica, ropa deportiva, gorra, cantimplora, mochila y comida para el almuerzo y la comida. La organización ofrecerá picoteo, bebida y sorteos durante la jornada.
