Arrestada en Gandia cuando estaba a punto de incendiar un contenedor

La Policía Local de Gandia detenido esta madrugada a una mujer de 35 añaos que, presuntamente, estaba a punto de prender fuego a un contenedor. Los agentes habían acudido al cruce entre las calles Sant Pere y Gregori Mayans al ser alertados por un testigo que aseguraba que la arrestada merodeaba por el contenedor con una actitud un tanto extraña y que se encontraba escondida entre los recipientes y los coches que se estaban estacionados.

Cuando llegaron, la mujer ya se dirigía, presuntamente, hacia el contenedor con un mechero en la mano. Los agentes comprobaron rápidamente que conocían a la arrestada, puesto que apenas una noche antes, la del martes, ya fue identificaba cuando andaba a las 4.30 de la madrugada por la calle Ferrocarril d'Alcoi, pocos minutos después de que ardieran varios contenedores, por lo que se investiga si podría estar relacionada con estos y otros incendios de contenedores en la ciudad. Eran las 4.30 de la madrugada.

Tras la detención fue trasladada a la comisaría de la Policía Nacional de Gandia, donde queda pendiente de pasar a disposición judicial y cuyos agentes han abierto una investigación para tratar de averiguar si está relacionada con otros hechos de este tipo.