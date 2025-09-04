Arrestada en Gandia cuando estaba a punto de incendiar un contenedor
La mujer ya había sido identificada la noche anterior cuando caminaba sola, de madrugada, por otra calle de Gandia donde habían ardido varios recipientes
La Policía Local de Gandia detenido esta madrugada a una mujer de 35 añaos que, presuntamente, estaba a punto de prender fuego a un contenedor. Los agentes habían acudido al cruce entre las calles Sant Pere y Gregori Mayans al ser alertados por un testigo que aseguraba que la arrestada merodeaba por el contenedor con una actitud un tanto extraña y que se encontraba escondida entre los recipientes y los coches que se estaban estacionados.
Cuando llegaron, la mujer ya se dirigía, presuntamente, hacia el contenedor con un mechero en la mano. Los agentes comprobaron rápidamente que conocían a la arrestada, puesto que apenas una noche antes, la del martes, ya fue identificaba cuando andaba a las 4.30 de la madrugada por la calle Ferrocarril d'Alcoi, pocos minutos después de que ardieran varios contenedores, por lo que se investiga si podría estar relacionada con estos y otros incendios de contenedores en la ciudad. Eran las 4.30 de la madrugada.
Tras la detención fue trasladada a la comisaría de la Policía Nacional de Gandia, donde queda pendiente de pasar a disposición judicial y cuyos agentes han abierto una investigación para tratar de averiguar si está relacionada con otros hechos de este tipo.
