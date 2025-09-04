Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva

Los servicios de emergencias trabajan ya en la extinción de un incendio de vegetación que se ha declarado en Oliva, concretamente en la montaña de La Creu. En estos momentos están trbajando en la zona seis aeronaves, una dotación de bomberos del Consorci Provincial de Valencia, una autobomba y dos unidades del servicio de bomberos forestales de la Generalitat, además de un capataz forestal, según ha informado el 112.

Las llamas y el humo del incendio que afecta a Oliva / Levante-EMV

El humo es visible desde varios kilómetros de distancia y hasta el lugar también se han desplazado la Policía Local de Oliva y la Guardia Civil. El fuego se encuentra cerca de una residencia de la tercera edad, aunque desde la Policía Local han asegurado que no existe peligro para este edificio, por lo que piden "tranquilidad" a los familiares. En cambio sí que se han evacuado algunos vecinos de las viviendas más próximas.