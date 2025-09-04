Els joves de Gandia paguem el triple per estudiar a València
Héctor Giner
Ser jove i estudiar a València s’ha convertit en un luxe. Mentre que els estudiants de Tavernes o Xeraco poden accedir a un abonament SUMA mensual jove per 37,40 euros, els de Gandia i la resta de la Safor estem obligats a pagar 111,35 euros per quasi el mateix trajecte. Una diferència que no és només una xifra: és una barrera que ens discrimina.
És evident que el servei de rodalia necessita millorar. Durant anys, amb els governs del Partit Popular, la xarxa ha patit un abandonament que encara es fa notar. Però ara, amb el compromís del Govern d’Espanya, s’ha posat en marxa el desdoblament de la via fins a Cullera. Açò permetrà més freqüències, més seguretat i una reducció del temps de viatge. Així mateix, s’han aprovat mesures com l’abonament jove de rodalia a 10 €, que demostra amb fets una aposta clara per fer del transport públic una eina accessible per a la nostra generació. En la mateixa línia que el Verano Joven, que ha permés a milions de joves viatjar per Espanya i Europa amb descomptes de fins al 90 %.
Per això resulta incomprensible que la Generalitat Valenciana haja decidit excloure únicament Gandia de les bonificacions impulsades pel Ministeri. La targeta autonòmica SUMA ja integra els serveis de RENFE en altres zones, i res no impedia que també ho fera ací. El resultat és un greuge comparatiu clar: els i les joves de Gandia paguem més del triple que la resta per desplaçar-nos a València.
A més, aquesta exclusió té també un impacte ambiental considerable. El transport públic hauria de ser l’alternativa més econòmica i sostenible per reduir l’ús del vehicle privat, minimitzar els embussos i rebaixar les emissions contaminants. Però si es penalitza econòmicament les persones joves, molts acaben optant pel cotxe. Açò contradiu directament els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, que insten els governs a garantir una mobilitat respectuosa amb el medi ambient. No és només una qüestió de justícia social, sinó també de coherència en la lluita contra el canvi climàtic.
A tot açò s’hi suma el silenci còmplice del Partit Popular de Gandia. Mentre la Generalitat menysprea la ciutadania del nostre municipi, el PP local anteposa els interessos del seu partit als de la joventut. I ho fa, a més, en el pitjor moment: just quan milers d’estudiants tornen a València, amb lloguers i habitacions cada vegada més cars. Per arrodonir la situació, la Generalitat també s’ha negat a aplicar la llei estatal d’habitatge, que permet declarar zones residencials tensionades, condemnant-nos a pagar molt més tant per viure com per desplaçar-nos. Negar-nos el descompte de la targeta SUMA és afegir més pes a una motxilla que ja portem prou carregada.
En canvi, l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha defensat en nombroses ocasions les problemàtiques del servei davant el Ministeri. Aquesta perseverança ha donat fruits com el desbloqueig del desdoblament de la via anteriorment esmentada, les reivindicacions per a la millora del servei i la sol·licitud perquè siga el consistori municipal qui s’encarregue del manteniment de l’esplanada de davant l’estació. Eixa és la línia: reclamar amb fermesa allò que ens correspon. I ara el que ens correspon és la igualtat en les tarifes.
La joventut és el sector poblacional amb menys recursos econòmics. En molts casos, el preu del bitllet és un obstacle que condiciona la nostra predisposició a agafar el transport públic. Només en desplaçaments en tren a València, una persona jove de Gandia gastaria més de 1.113,5 € a l’any.
Volem el mateix que la resta de joves valencians: un transport públic just i assequible. Res més, però tampoc res menys. Des de Joves Socialistes no ens cansarem mai d’alçar la veu pel que ens mereixem.
Héctor Giner. Secretari General de Joves Socialistes La Safor – Valldigna
