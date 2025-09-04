Gandia amplía el cementerio para asegurar nichos durante varios años

El Ayuntamiento de Gandia está a punto de adjudicar la obra para la ampliación del cementerio municipal. El actual recinto ha llegado a su límite y apenas se pueden construir unos nichos más -que el consistorio ejecutará- pero ha llegado el momento de dar el salto a una de las parcelas adyacentes que son de propiedad municipal y que estaban destinadas precisamente a tal efecto.

Que nadie se preocupe por los enterramientos porque hay casetas libres de sobra para los próximos meses y están garantizados. Otro asunto es que en los límites actuales del cementerio ya no se puedan construir muchos más bloques de casetas y sea necesario dar ese salto en previsión.

Para ello, el ayuntamiento invertirá alrededor de 320.000 euros, dependiendo de la rebaja que presenten las empresas licitadoras, para adecuar una parcela de 1.100 metros ubicada al este del mismo cementerio. La obra consistirá en la construcción de un total de 120 nichos, además de la urbanización de las calles y viales que conformarán el espacio.

Entre los trabajos se incluye también el relleno del terreno para poder nivelar la parcela con las nuevas casetas con el espacio del actual recinto funerario, ya que el terreno en cuestión cuenta con un desnivel.

Para el acceso a este nuevo espacio, también se procederá al derribo de parte del muro que actualmente, lo que dará esa sensación de continuidad para evitar la sensación de que son espacios separados.

Dos bloques de nichos

En concreto, la ampliación del cementerio municipal contempla la construcción de dos bloques de nichos. Uno que contará con un total de 72 casetas y otro en el que se habilitarán 48.

En la nueva ampliación del cementerio se utilizarán nichos prefabricados colocados en cuatro alturas a dos caras, con los mismos criterios municipales, tanto estéticos y constructivos de los nichos correspondientes a la última ampliación.

Igualmente, el entorno se urbanizará con el mismo tipo de aceras que las existentes, anchuras variables según el lateral, con pavimento de baldosa prefabricada de hormigón, que completarán el recorrido de los visitantes alrededor del conjunto.

El proyecto de ampliación del cementerio se hace con previsión a que Gandia cuente con casetas de suficientes para enterramientos durante los próximos tres o cuatro años hasta que se acometa una nueva construcción de nichos.

En este sentido, uno de los aspectos a tener en cuenta es que, una vez finalice el proceso de identificación y exhumación de los cuerpos de la fosa de represaliados hallada en el cementerio de Gandia, también será necesario el traslado de los restos que se encuentran en los bloques construidos sobre la fosa.

Se espera que las obras puedan arrancar antes de final de este año, una vez adjudicadas y cumplimentada toda la documentación por todas las partes.n