Llegar a las finales es el principal objetivo en el Mundial de Tokyo

El atleta Quique Llopis y el entrenador Toni Puig vuelan a Japón con #EspañaAtletismo

Llopis y Puig, este jueves, en el Aeropuerto de Madrid antes de partir hacia Tokyio

Llopis y Puig, este jueves, en el Aeropuerto de Madrid antes de partir hacia Tokyio / RFEA

Salva Talens Carbó

Gandia

Quique Llopis y Toni Puig viajan desde Madrid a Tokyo para participar en el Campeonato del Mundo como integrantes de #EspañaAtletismo. Ambos forman parte de la primera delegación española que vuela las 15 horas de distancia que hay entre las dos capitales.

Lo primero que deben hacer el atleta de Bellreguard y el entrenador de Gandia en la capital nipona es aclimatarse al horario (Japón va 7 horas por delante de España). También adaptarse a su meteorología, aunque no es tan distinta a la de España. Este jueves había una temperatura de 26º en Tokyo con un 94% de humedad.

Llopis comentaba que la aclimatación a Tokyo es de "un día por hora en la diferencia horaria. Nunca me ha afectado porque tengo una buena capacidad de adaptación al cambio brusco de horario. Además, a mí me va la humedad que pueda hacer en Japón, me gusta ese tipo de clima, parecido al nuestro".

Una vez pasado el "jet-lag", deportistas y técnicos se van a poner a entrenar porque el Mundial se disputa del 13 al 21 de septiembre y los intereses, tanto de Llopis como de Puig, este por partida doble con su "pupilo" y uno de los relevos, se dirimen los primeros días del campeonato.

En cualquier caso, los objetivos de Llopis y Puig son los mismos: alcanzar las finales. Llopis lo debe hacer en los 110 metros vallas y Toni Puig como coordinador también de los relevos que presenta España en el Mundial: el 4x400 mixto y el 4x100 femenino, mientras que para el 4x400 femenino sería un éxito clasificarse entre los doce primeros países.

