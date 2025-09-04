Llegar a las finales es el principal objetivo en el Mundial de Tokyo
El atleta Quique Llopis y el entrenador Toni Puig vuelan a Japón con #EspañaAtletismo
Salva Talens Carbó
Quique Llopis y Toni Puig viajan desde Madrid a Tokyo para participar en el Campeonato del Mundo como integrantes de #EspañaAtletismo. Ambos forman parte de la primera delegación española que vuela las 15 horas de distancia que hay entre las dos capitales.
Lo primero que deben hacer el atleta de Bellreguard y el entrenador de Gandia en la capital nipona es aclimatarse al horario (Japón va 7 horas por delante de España). También adaptarse a su meteorología, aunque no es tan distinta a la de España. Este jueves había una temperatura de 26º en Tokyo con un 94% de humedad.
Llopis comentaba que la aclimatación a Tokyo es de "un día por hora en la diferencia horaria. Nunca me ha afectado porque tengo una buena capacidad de adaptación al cambio brusco de horario. Además, a mí me va la humedad que pueda hacer en Japón, me gusta ese tipo de clima, parecido al nuestro".
Una vez pasado el "jet-lag", deportistas y técnicos se van a poner a entrenar porque el Mundial se disputa del 13 al 21 de septiembre y los intereses, tanto de Llopis como de Puig, este por partida doble con su "pupilo" y uno de los relevos, se dirimen los primeros días del campeonato.
En cualquier caso, los objetivos de Llopis y Puig son los mismos: alcanzar las finales. Llopis lo debe hacer en los 110 metros vallas y Toni Puig como coordinador también de los relevos que presenta España en el Mundial: el 4x400 mixto y el 4x100 femenino, mientras que para el 4x400 femenino sería un éxito clasificarse entre los doce primeros países.
