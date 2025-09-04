Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partides de cap de setmana als trinquets de Piles i Bellreguard

Divendres i dissabte es juguen encontres de promeses i professionals

Jose, de Xeraco, juga dissabte al Trinquet de Bellreguard

Jose, de Xeraco, juga dissabte al Trinquet de Bellreguard / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

La programació de raspall del cap de setmana a la Safor arranca aquest divendres al Trinquet Ciscar de Piles. A les cinc de la vesprada es juga un primer encontre de pilotaris juvenils-promeses: Vicent i Verdú contra Terrades II i Ferrando.

A continuació, torn per als professionals amb un duel de mitgers: Canari contra Lorja. El de Xeraco serà la parella de Boronat i el d'Alzira forma equip amb Bonillo.

Dissabte és quan es juga al Trinquet Municipal de Bellreguard. A les 17 hores enceten la jornada Joan i Terrades contra Sales i Miguel, mentre que després s'enfronten Ximo i Jose a Ramón i Ibiza.

L'empresa El Zurdo anuncia que diumenge no hi haurà activitat a Bellreguard amb motiu de la final del Trofeu Mancomunitat de la Costera, que es juga al Genovés.

