Partides de cap de setmana als trinquets de Piles i Bellreguard
Divendres i dissabte es juguen encontres de promeses i professionals
Salva Talens Carbó
La programació de raspall del cap de setmana a la Safor arranca aquest divendres al Trinquet Ciscar de Piles. A les cinc de la vesprada es juga un primer encontre de pilotaris juvenils-promeses: Vicent i Verdú contra Terrades II i Ferrando.
A continuació, torn per als professionals amb un duel de mitgers: Canari contra Lorja. El de Xeraco serà la parella de Boronat i el d'Alzira forma equip amb Bonillo.
Dissabte és quan es juga al Trinquet Municipal de Bellreguard. A les 17 hores enceten la jornada Joan i Terrades contra Sales i Miguel, mentre que després s'enfronten Ximo i Jose a Ramón i Ibiza.
L'empresa El Zurdo anuncia que diumenge no hi haurà activitat a Bellreguard amb motiu de la final del Trofeu Mancomunitat de la Costera, que es juga al Genovés.
