Me llamo Julio José de Zúñiga Font, tengo 50 años y soy de Gandia. Por desgracia soy un usuario de Radio Taxi Gandia por motivos de salud y quiero expresar mi opinión sobre el servicio, sobre todo desde que hago uso del mismo.

Lo primero que quiero destacar es mi indignación por los continuos retrasos de una hora y, a veces, de dos, que me toca padecer muchos días cuando llamo al taxi para que me traslade desde mi casa hasta el centro histórico de Gandia, normalmente a media mañana.

Pero los retrasos no son lo peor, lo más grave es que no vengan a por mí y que, encima, no me avisen. Cuando ocurre esto llamo a la centralita y, si tengo suerte, me cogen el teléfono y, si no, me quedo sin poder desplazarme. Mientras tanto, las bases de estacionamiento de taxis están vacías. Lo lógico, digo yo, es que te digan cuánto tiempo va a tardar el taxi.

Por otra parte, sirva un ejemplo: en la ciudad de Valencia creo que hay 3.000 licencias, es decir, tres mil taxis para 850.000 habitantes, lo que supone un promedio de 1 taxi por cada 270 habitantes. Sin embargo, en Gandia hay más o menos 70.000 habitantes y 34 licencias. Salimos a 1 taxi por 2.230 personas.

Me dicen en Radio Taxi Gandia que los retrasos tienen que ver con los meses de verano, que es cuando más gente hay en Gandia debido al turismo, pero alguna vez me ha pasado también en invierno.

Y yo me pregunto: "¿A esto le llaman servicio público?"

Por último, quiero destacar que, como ciudadano de Gandia que soy, he presentado, como no podía ser de otra manera, una reclamación por escrito al departamento de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Gandia en la que hago constar mi queja por todo lo descrito en este artículo.