La primera cadena de comida rápida que llega a Tavernes de la Valldigna

Algo está cambiando en Tavernes de la Valldigna. A nivel comercial, y sobre todo gastronómico, el vecindario de este municipio ha apostado, tradicionalmente, por los establecimientos locales. La oferta es variada y ofrece un gran número de posibilidades. Desde cocina tradcional valenciana hasta platos importados como las pizzas o las hamburguesas, en la localidad existe un amplio y rico abanico de restaurantes que, dicho sea de paso, ponen al servicio de sus clientes una oferta de calidad.

Para buscar una variedad más internacional, lo que se conoce como comida rápida, hay que desplazarse a Gandia, Alzira o Cullera, donde existe una amplia oferta de restaurantes de comida rápida. Hasta ahora. En apenas unos meses, se calcula que el próximo mes de noviembre, el municipio contará con el primer restaurante de cadena alimentaria de su historia. La marca, que está llevando a cabo las obras para la construcción del local en estos momentos, se ubicará en el recientemente estrenado Parc Comercial La Vall, que ocupa lo que durante décadas fueron las naves de la empresa Federico Giner.

El restaurante en cuestión es un Mc Donald's, según ha podido confirmar este periódico. La marca es de sobra conocida y ofrece diferentes tipos de hamburguesas con un servicio muy marcado en el que el cliente pide en caja (ahora mayoritariamente en un quiosco electrónico), paga y recoge su pedido para comerlo en el propio local o para llevar, aunque en el caso de esta franquicia en los últimos años ha implantado también el servicio en mesa.

La estructura, junto a la gasolinera abierta hace unos meses y el resto de negocios, al fondo / T. Á. C.

Se desconocen, por el momento, más detalles como si ofrecerá, por ejemplo, parque infantil, como sí que hay en muchos otros de estos negocios que están próximos a Tavernes. Lo que no cabe duda es que la llegada de este nuevo negocio al municipio supone un incremento de la oferta gastronómica, que a su vez es un giro a lo que hasta ahora se podía encontrar en la localidad.

De ese modo, la firma de comida rápida ya cuenta con restaurantes en las tres localidades más grandes de la comarca. Hasta hace unos años su presencia se centraba exclusivamente en Gandia, donde cuenta con un local en la playa y otro en la ciudad, junto al centro comercial Plaza Mayor. Posteriormente abrió sus puertas en Oliva y en breve lo hará también en Tavernes de la Valldigna, ampliando su red de restaurantes.

La apertura de Mc Dondald's en Tavernes permitirá que muchas de las personas de Tavernes que ahora mismo se desplazan a otras localidades para consumir este tipo de comida, ahora lo tendrán a apenas unos minutos de casa y sin necesidad de coger el coche. Además, esta apertura supondrá un impulso para el centro comercial, que abrió en octubre del año pasado y donde actualmente ofrecen servicio una tienda de colchones, otra de ropa y complementos y una de artículos para animales. Hace unas semanas cerraba sus puertas una de las primeras que abrió, Pepco, en una estrategia de la marca para reducir el número de tiendas.

Además, también está anunciada la apertura de un gimnasio, aunque todavía se desconoce la fecha y hace unos meses se ponía en marcha también una gasolinera 'low cost'.

Un nuevo modelo comercial

Más allá de esta apertura puntual, la llegada de la cadena estadounidense a Tavernes confirma a la localidad como un punto de expansión para las grandes firmas.

Hasta hace unos años, el municipio no contaba con ningún establecimiento comercial perteneciente a cadenas, más allá de supermercados. En 2023 abrió sus puertas Tedi, en el centro del municipio y luego llegó el proyecto del Parc Comercial La Vall, donde se implantaron firmas como Max Colchón, Kik o Waw, además de Pepco, que cerró hace unas semanas y menos de un año después de haber abierto sus puertas.

Además, también está anunciada la apertura de un gimnasio de la cadena Synergym, aunque todavía se desconoce la fecha y hace unos meses se ponía en marcha también una gasolinera ‘low cost’ de la firma Gasexpress.

En este mismo espacio se encuentra también Consum, la marca valenciana de supermercados, que compite en el municipio con otras dos: Mercadona, que abrió su nueva tienda en octubre del 2024, y la alicantina Mas y Mas.

Así, la presencia de las firmas internacionales ya no es algo exclusivo de las grandes ciudades, sino que también empieza a llegar a municipios de tamaño medio.

Este modelo convivirá con el comercio tradicional, que sigue siendo predominante y es al que acostumbran a acudir los vecinos y vecinas de Tavernes. La presencia de grandes superficies puede suponer un cambio en los hábitos de compra de muchas personas en el municipio