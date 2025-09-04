Tavernes de la Valldigna presenta y reparte el "Llibre de Festes" 2025

La alcaldesa Lara Romero y el concejal de Fiestas, Carlos Torres, han presentado el libro de las fiestas mayores de Tavernes de la Valldigna 2025. Una publicación que este año está diseñado por la vallera, Imma Bononad, y que rinde homenaje al Grup de Balls Populars La Vall de Tavernes por su 50 aniversario.

La alcaldesa y el concejal han dado las gracias a todas las personas que han colaborado en el libro de fiestas, aportando sus artículos y les entregaron un ejemplar.

El "Llibre de Festes" 2025 ya está disponible para los vecinos y vecinas desde este jueves a partir de las 9 de la mañana en el ayuntamiento, Casa de la Cultura, Pavelló Carlos Pellicer y oficina de turismo de la playa.

Este acto es el preámbulo antes del inicio de las fiestas valleras, que este año se celebran del 11 al 21 de septiembre. En la programación destacan medio centenar de propuestas para público de todas las edades y con música de gran formato.