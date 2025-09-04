La Tercera FFCV ya tiene grupos y calendario con una decena de equipos de la Safor

Cinco clubes y otros tantos filiales-vinculados de la comarca juegan en la Liga de Tercera FFCV (3ª Regional) 2025-2026. Encuadrados en el grupo décimo de la categoría, las entidades participantes son CE Conde de l'Alqueria de la Comtessa, Benirredrà CF, Piles CF, CD Xeraco y Racing Rafelcofer CF.

Los filiales o vinculados son el Villalonga CF "B", Safor CF Gandia "B", CE Ròtova "B", CF Simat "B" y UE Tavernes "B" (hasta ahora conocido como Athletic la Valldigna).

El resto de clubes que militan en el este grupo son Pego CF "B", Sollana CF "B", Sueca United FC, UD Ondarense, Senyera CF y CF Promeses Sueca "B".

La competición de fútbol amateur arranca el 13-14 de septiembre con estos emparejamientos: Villalonga "B" vs Safor CF "B"; Sueca United FC vs CE Conde; Benirredrà CF vs Piles CF; UD Ondarense vs CE Ròtova "B", Senyera CF vs CF Simat "B"; CD Xeraco vs Racing Rafelcofer CF y UE Tavernes "B" vs CF Promeses Sueca "B".

El CE Conde, el Piles CF y el CD Xeraco inician este fin de semana la temporada de manera oficial, ya que compiten en La Nostra Copa.