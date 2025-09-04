La Tercera FFCV ya tiene grupos y calendario con una decena de equipos de la Safor
La Liga 2025-2026 arranca el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Salva Talens Carbó
Cinco clubes y otros tantos filiales-vinculados de la comarca juegan en la Liga de Tercera FFCV (3ª Regional) 2025-2026. Encuadrados en el grupo décimo de la categoría, las entidades participantes son CE Conde de l'Alqueria de la Comtessa, Benirredrà CF, Piles CF, CD Xeraco y Racing Rafelcofer CF.
Los filiales o vinculados son el Villalonga CF "B", Safor CF Gandia "B", CE Ròtova "B", CF Simat "B" y UE Tavernes "B" (hasta ahora conocido como Athletic la Valldigna).
El resto de clubes que militan en el este grupo son Pego CF "B", Sollana CF "B", Sueca United FC, UD Ondarense, Senyera CF y CF Promeses Sueca "B".
La competición de fútbol amateur arranca el 13-14 de septiembre con estos emparejamientos: Villalonga "B" vs Safor CF "B"; Sueca United FC vs CE Conde; Benirredrà CF vs Piles CF; UD Ondarense vs CE Ròtova "B", Senyera CF vs CF Simat "B"; CD Xeraco vs Racing Rafelcofer CF y UE Tavernes "B" vs CF Promeses Sueca "B".
El CE Conde, el Piles CF y el CD Xeraco inician este fin de semana la temporada de manera oficial, ya que compiten en La Nostra Copa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia
- Rarezas' en el caso de los caballos del Ayuntamiento de Oliva
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- El retorno de Pastisseria Tano al centro de Gandia ya es una realidad
- Fira i Festes de Gandia 2025: Los conciertos del Parc de la Festa son gratis