El Trofeu Ciutat de Gandia impulsa el fútbol femenino

El Club de Fútbol Gandia ha anunciado la celebración de la primera edición del Trofeu Ciutat de Gandia Femenino, un torneo que tiene como objetivo impulsar el fútbol femenino en la ciudad y darle mayor visibilidad.

La presentación ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento con la participación de Jesús Naveiro, concejal de Deportes; Victoria Girbés, vicepresidenta económica del club, y Mar Moreno, capitana del equipo femenino.

Según ha explicado Naveiro, el torneo seguirá la misma dinámica que el Trofeo Ciudad de Gandia masculino, celebrado hace aproximadamente dos semanas, y se disputará el domingo 7 de septiembre en el Estadio Guillermo Olagüe a partir de las 10:30 horas. Naveiro ha destacado que esta iniciativa supone un paso más en la apuesta de Gandia por el fútbol femenino y por la igualdad en el deporte.

Por su parte, Girbés ha resaltado que el club tiene una doble misión: crecer como referente del fútbol femenino en la ciudad y la comarca, e incrementar la visibilidad de las mujeres en un deporte tradicionalmente masculino. Girbés ha recordado que esta temporada 2025-2026 será la primera en la que el club presentará equipos en todas las categorías, con más de un centenar de jugadoras en las diferentes secciones de base y amateur.

Moreno, capitana del equipo, ha expresado su ilusión por participar en este primer torneo y ha animado a todos los aficionados a disfrutar de los partidos, subrayando que será una gran oportunidad para ver un espectáculo deportivo de calidad y apoyar al fútbol femenino local.

El torneo contará con la participación del Next Level de Teruel y el Yecla Club de Fútbol, que se enfrentarán al CF Gandia Femenino en un formato triangular. La entrada será gratuita y se podrán seguir todos los partidos en el Estadio Guillermo Olagüe.