La UE Llocnou de Sant Jeroni participa en La Nostra Copa masculina de fútbol sala

Un total de 170 equipos disputarán la IV edición de La Nostra Copa masculina de fútbol sala, 30 de Tercera División, 37 clubes de Lliga Preferent, 48 de Primera Regional y, por último, 55 equipos de Segunda Regional.

Entre los participantes destaca la presencia de la Unió Esportiva Llocnou de Sant Jeroni, representante de la Safor en la categoría de Primera Regional. Los llocnouins están en plena pretemporada con entrenamientos y partidos de preparación.

El otro club de la Safor que está federado en fútbol sala, el Athletic la Vall CF de Tavernes, ha renunciado a participar por voluntad propia al ser el primer año en el que entra en competición.

La Nostra Copa masculina de fútbol sala dará comienzo el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, mientras que la competición liguera arranca el 20-21 de septiembre en Primera Regional. De momento, no se han hecho públicos los emparejamientos.

Los equipos luchará por conquistar el título y suceder a los anteriores campeones: CD Maristas Valencia (2023), L’Alcora FS (2024) y Mislata FS (2025).

Los finalistas tendrán el privilegio de disputar, la temporada siguiente, la Supercopa Comunitat de Futsal contra los equipos de la Comunitat Valenciana que jueguen en las máximas categorías nacionales.