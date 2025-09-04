UE Tavernes y CF Gandia protagonizan el torneo de fútbol 8 de pretemporada

El Camp Municipal d'Esports acoge este sábado, 6 de septiembre, la tercera edición del torneo de fútbol 8 de pretemporada entre los equipos de las escuelas de la UE Tavernes y el CF Gandia.

Una jornada llena de fútbol, compañerismo y buen ambiente en general, que se desarrollará de 09.15 a 14 horas con los enfrentamientos entre los equipos de ambos clubes dentro de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

El torneo sirve de previa a las actividades deportivas de las fiestas locales, convirtiéndose en un punto de encuentro para las familias y aficionados en un ambiente sano y festivo.

Esta edición supone la consolidación de un evento que fomenta valores como la amistad, respeto y convivencia. Organiza la UE Tavernes bajo la supervisión de Carlos Gil, coordinador de fútbol 8.