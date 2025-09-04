Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UE Tavernes y CF Gandia protagonizan el torneo de fútbol 8 de pretemporada

Se disputarán partidos entre los equipos prebenjamín, benjamín y alevín de ambos clubes

Uno de los equipos alevines de la UE Tavernes que participa en el torneo

Uno de los equipos alevines de la UE Tavernes que participa en el torneo / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El Camp Municipal d'Esports acoge este sábado, 6 de septiembre, la tercera edición del torneo de fútbol 8 de pretemporada entre los equipos de las escuelas de la UE Tavernes y el CF Gandia.

Una jornada llena de fútbol, compañerismo y buen ambiente en general, que se desarrollará de 09.15 a 14 horas con los enfrentamientos entre los equipos de ambos clubes dentro de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

El torneo sirve de previa a las actividades deportivas de las fiestas locales, convirtiéndose en un punto de encuentro para las familias y aficionados en un ambiente sano y festivo.

Esta edición supone la consolidación de un evento que fomenta valores como la amistad, respeto y convivencia. Organiza la UE Tavernes bajo la supervisión de Carlos Gil, coordinador de fútbol 8.

