Gandia clama contra la Generalitat: "es maltrato y discriminación"

Los dos partidos que gobiernan en la ciudad de Gandia han mostrado su indignación con la Generalitat tras conocer, como publicó Levante-EMV el pasado martes, que el requerimiento del Ministerio de Transportes para que los usuarios que cogen el tren en la ciudad pueda disfrutar de la bonificación del 40% en la tarjeta SUMA no ha tenido ningún efecto en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. La administración autonómica que dirige Vicente Martínez Mus, mantiene su criterio y seguirá sin incluir a la capital de la Safor (y todo el resto de la zona D) en el ámbito zonal bonificado.

Tanto el PSPV como Compromís han lanzado sendos comunicados, por separado y con algunos matices en el caso de la formación valencianista, en la que acusan a la Generalitat de "maltratar y discriminar" a Gandia. Las dos formaciones coinciden en el argumento de que, debido a la negativa a implantar este descuento "vivir en nuestra ciudad puede salirnos más caro". El portavoz del PSPV, Adrián Vila, considera "indignante e intolerante" que "los gandienses paguen un 40% más por utilizar el Ceranías".

El socialista añade además que se trata de "una discriminación más hacia nuestra ciudad por parte del Consell de Carlos Mazón", lo que, asegura, "demuestra el maltrato que está recibiendo Gandia por parte de la Generalitat".

Desde Compromís hablan, por su parte de "un veto injusto y discriminatorio" contra Gandia, el cual, apuntan "supone un menosprecio a la realidad de la ciudad". Desde la formación consideran que se trata de una decisión "partidista" y se preguntan si es una casualidad que Xeraco, gobernada por el PP y con el alcalde, Avelino Mascarell, de vicepresidente de la Diputación de Valencia, sí que disfrute de las bonificaciones "mientras que Gandia y la gran mayoría de los municipios de la comarca tienen ayuntamientos de diferente color político" y no pueden beneficiarse del descuento.

Y es que la estación de Gandia es la que utilizan de muchos de los municipios de la comarca en los que no existe este recurso. Desde la propia ciudad hasta Oliva, municipios de costa y del interior no tienen otra forma para coger el tren que hacerlo desde Gandia.

Con la aplicación del 40% del descuento, mientras que los usuarios que suben al tren desde Tavernes de la Valldigna o Xeraco pagan 52,8 euros por el abono mensual, los que tienen su salida en Gandia están obligados a abonar 131 euros. Por su parte, el abono de diez viajes cuesta 12 euros en otras zonas mientras que en la capital de la Safor asciende hasta los 33.

Para Compromís se trata "de una decisión política" que "encarece el transporte público y desincentiva su uso".

Tanto socialistas como valencianistas llevarán el asunto al próximo pleno de la ciudad, aunque Compromís lo hará con el matiz de exigir al Gobierno del PSOE, con Óscar Puente a la cabeza del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que recupere la gratuitda del Cercanías, y habla, además, del "pésimo funcionamiento del sistema".