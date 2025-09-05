Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por cazar tórtolas en Gandia

Uno de los implicados no tenía licencia de armas y utilizaba una prestada por un familiar

La investigación la han llevado a cabo agentes del SEPRONA de la Guardia Civil

Levante-EMV

Gandia

La Guardia Civil, en el marco de la prevención de delitos contra la fauna, investiga a cuatro personas en Gandia que se encontraban cazando tórtolas en un paraje cinegético.

Los hechos tuvieron lugar a finales de mayo, cuando agentes del SEPRONA se encontraban realizando una serie de vigilancias en espacios cinegéticos (de caza) con motivo del plan de la Guardia Civil para la prevención de delitos contra la fauna.

En Gandia encontraron un grupo de cazadores que se encontraban abatiendo tórtolas turcas (streptopelia decaocto), una especie cuya caza está expresamente prohibido cazar.

Al identificar a los cazadores y pedirles la documentación correspondiente, los agentes se dieron cuenta de que existían diversas infracciones relacionadas con la documentación de caza y delitos relacionadas con la fauna, al cazar especies no autorizadas. Además, uno de los investigados no tenía permiso de armas y se encontraba utilizando una prestada por un familiar, con lo que se le imputó también un delito de tenencia ilícita de armas de fuego.

En total se ha investigado a cuatro hombres españoles de entre 37 y 61 años de edad por delitos contra la fauna, caza ilegal de especies protegidas y un delito de tenencia ilícita de armas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del SEPRONA de Gandia. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Gandía y en Fiscalía de Medio Ambiente de Gandía.

