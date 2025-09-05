El incendio forestal de Oliva, estabilizado

Los servicio de Emergencia han dado por estabilizado el incendio que se declaró la tarde de ayer en la montaña de La Creu, en Oliva. Así lo han anunciado tanto la propia alcaldesa, Yolanda Pastor, como la Policía Local, a través de sus perfiles en redes sociales.

Los servicios de extinción han estado trabajando sobre el terreno durante toda la noche, ya que a última hora de la tarde de ayer se daba por perimetrado pero aún no se encontraba estabilizado.

Así, durante las horas nocturnas, se ha llevado a cabo un control aéreo del perímetro con el uso de los drones de la Policía Local. Las labores han consistido en la vigilancia térmica de las temperaturas para estar preparado en el caso de que se reavivaran las llamas en algún punto, algo que no ha sucedido, dado que la tarde del jueves ya no había fuego.

Levante-EMV

En total, según ha informado Pastor, han ardido ocho hectáreas de ese punto, ubicado en la zona de Pinet.

El fuego se inició alrededor de las 16 horas. Los primeros minutos fueron angustiosos, ya que las llamas eran muy virulentas y cerca de ese punto se encuentra una residencia de la tercera edad y viviendas. El ayuntamiento y los servicios de emergencia activaron rápidamente un dispositivo destinado, por una parte a la lucha contra el fuego. Para ello llegaron a trabajar hasta ocho medios aéreos, seis de la Generalitat y dos del Ministerio para la Transición Ecológica, además de una dotación de bomberos del consorcio provincial de Valencia.

Por su parte, desde el consistorio se dispuso el Centre Polivalent, por si hubiera sido necesario evacuar a los residentes del geriátrico o de las viviendas. Hasta allí se desplazaron servicios sanitarios y Servicios Sociales. Este dispositivo quedó a la espera pero finalmente se desactivó, al comprobar que la evolución del fuego era positiva y no hacía falta desplazar a ninguna persona.

Siguiendo toda la evolución se encontraba la alcaldesa, Yolanda Pastor, así como otros concejales del Gobierno local de Oliva. También el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell.

VÍDEO: Jordi Garcia

Finalmente, a las 8.17 horas de la mañana se ha dado el incendio por estabilizado, quedando trabajando en el lugar cinco dotaciones y cinco brigadas forestales del Consorcio Provincial de bomberos, cuatro autobombas y cuatro unidades bomberos forestales, con un capataz y un técnico forestal.

Anoche quedaba abierta también la carretera CV-683.