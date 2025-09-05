Kim López, Héctor Cabrera y Cintia Frasquet, al Mundial paralímpico

Kim López, el atleta vecino de Gandia, se ha ganado un puesto en la selección española que participará en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, que se disputa en la capital de la India, Nueva Delhi, del 27 de septiembre al 5 de octubre.

López competirá en la prueba de lanzamiento de peso, de la que ha sido campeón del mundo, campeón olímpico y plusmarquista mundial en la categoría de deficiencia visual F12.

El lanzador que entrena y dirige el técnico gandiense, Juanvi Escolano, se entrena estos días previos al Mundial en la pista de atletismo de Sueca, dado que la de Gandia está cerrada por obras.

En Sueca también se ejercitan Héctor Cabrera, medallista en los Juegos de Tokyo 2020 en lanzamiento de jabalina, y la jovencísima gandiense del Grau, Cintia Frasquet.

Juanvi Escolano, Héctor Cabrera, Cintia Frasquet y Ainhoa Martínez representan a España en el Mundial / Salva Talens Carbó

Tanto el atleta de Oliva como Cintia Frasquet (peso y jabalina) también forman parte de la selección española paralímpica que va al Mundial de India. En el caso de la deportista grauera se trata de su debut en un campeonato internacional. Cintia participa este fin de semana en un control de marcas que tiene lugar en Segovia.

El equipo español del Mundial estará formado por 29 atletas, (17 hombres y 13 mujeres) y 6 deportistas de apoyo.

Cabrera y López, con una dilatada y exitosa carrera deportiva, pertenecen a la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) mientras que Frasquet representa a la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

También han sido designados para ir al Mundial los técnicos-entrenadores de Gandia, Juanvi Escolano y Ainhoa Martínez. Todos ellos, atletas y técnicos citados, son miembros de la Garbí Throws Academy (Academia de Lanzamientos Club de Córrer El Garbí).