Las obras en la pista de atletismo de Gandia avanzan según el cronograma previsto

La Pista Municipal de Atletismo Toni Herreros continúa cerrada por obras. El Ayuntamiento de Gandia acomete una renovación integral de dicha instalación por un importe de 1,6 millones de euros.

Según el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, "la primera fase de los trabajos ha sufrido un retraso de un par de semanas por la colocación de los focos de iluminación, que se espera recuperar en estos días. Esperemos que la semana que viene finalice esta actuación. Las gradas, la garita del conserje, la accesibilidad, la digitalización, el almacén y los vestuarios marchan sobre el cronograma previsto".

De la segunda fase, destaca Naveiro, "estamos satisfechos. Están fresando desde principios de semana. La colocación del tartán es la parte más importante y la que más nos interesa para cumplir con los plazos previstos. Por el momento, no hay avisos de ningún retraso. La empresa está avanzando bien. El director de obra del ayuntamiento está realizando un gran seguimiento de las obras".

A todo ello y como estaba previsto, este lunes 8 de septiembre arranca el curso deportivo 2025-2026. Los usuarios de la pista, fundamentalmente los alumnos y las alumnas de las escuelas de atletismo, serán reubicados en distintos espacios del polideportivo. También se desarrollarán las actividades en los patios de los colegios ABC y Gregori Mayans. El objetivo es que la práctica del atletismo no pare, a pesar de no tener pista