La retirada del monòlit a Simat de la Valldigna
"Què en penseu vosaltres, després d’un any? Nosaltres estem ja plenament convençuts que ha estat una nova i incomprensible persecució ideològica"
Carles Miret Estruch
Del 4 al 8 de desembre de l’any 2009, a Simat i a Benifairó de la Valldigna, es va celebrar la 33a edició de l’Aplec Excursionista dels Països Catalans. Els organitzadors d’aquella edició vam ser el Grup d’Esports de Muntanya de Benifairó de la Valldigna, el Grup de Muntanya Valldigna i el Grup de Muntanya Viarany. Els ajuntaments de Benifairó i de Simat se sumaren a la proposta inicial i ajudaren de totes les maneres possibles a fer d’aquella aventura un èxit històric sense pal·liatius.
Els aplecs excursionistes dels Països Catalans, que enguany ja celebraran les 47 edicions, són trobades anuals on centenars d’excursionistes d’arreu dels territoris de parla catalana participen d’excursions, xarrades i concerts que els permeten conèixer, pam a pam, les muntanyes, els paratges i els pobles d’aquest territori, amb llengua i cultura compartida, que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i l’Alguer. Però no només es tracta d’un simple esdeveniment anual de l'associacionisme excursionista més actiu, sinó que també pretén vertebrar les comarques i conèixer cadascuna de les problemàtiques que es donen arreu d’aquest país tan allargat i, de vegades, inconnex.
Així, durant aquells dies inoblidables al voltant d’un miler d’excursionistes acudiren a Benifairó i Simat per conèixer i gaudir de les nostres muntanyes mediterrànies, dels espais i monuments històrics, del menjar, etc., de la Valldigna i la Safor. Un esdeveniment que va omplir els carrers de Simat i Benifairó de visitants, sense deixar de banda una munió de xarrades interessants, concerts i actuacions diverses. Com a testimoni de l’esforç realitzat per tanta gent apassionada pel muntanyisme i l’excursionisme, ja foren de la Valldigna o de més enllà, es va col·locar un monòlit commemoratiu de bella calcària rosada del Buixcarró a les portes del Monestir de Santa Maria de Valldigna. Pensàvem que tots els simbolismes de la Valldigna i del poble valencià s’hi veien reflectits des de la idea de la unitat de la llengua i de l’estima per la terra.
Precisament per això fou molt decebedor assabentar-nos-en ara fa un any de la decisió de l’Ajuntament de Simat d’enretirar aquell modest recordatori. Ja aleshores sonava a argúcia, per tapar les vergonyes reaccionàries de sempre, d’una dreta local contumaçment enemiga del poble valencià. Deixàrem pendent llavors el benefici del dubte, i hem esperat un any per comprovar si realment allò de la restauració –l’argument que transcendí aleshores– era cert o una mentida colossal.
Què en penseu vosaltres, després d’un any? Nosaltres estem ja plenament convençuts que ha estat una nova i incomprensible persecució ideològica, nascuda del ressentiment indigne d’uns representants públics que no mereixen el càrrec, ja que, a banda d’inquisidors, són mentiders de mena. I qui és repressor i cantaire en assumptes com aquest també ho és en tot el que fa a la vida, tot el contrari que nosaltres. Per tot plegat, exigim que el monòlit siga reintegrat immediatament en el seu emplaçament original (plaça de Guillem Agulló) i ben restaurat, com l’alcalde del PP Sebastián Mahiques havia argumentat per justificar la seua retirada.
Visca la muntanya, la terra, la gent que se l’estima i els Aplecs Excursionistes dels Països Catalans!!!
Falset (El Priorat)-València (L’Horta)- Gandia (La Safor), Països Catalans
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios
- Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia
- La Generalitat no cede con Gandia: los usuarios del Cercanías seguirán sin bonificación
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- Rarezas' en el caso de los caballos del Ayuntamiento de Oliva
- La primera cadena de comida rápida que llega a Tavernes de la Valldigna