Sergi d'Oliva i Júlia de Tavernes es penjen el primer or a l'Europeu amb la Selecció Valenciana

El campionat continental de pilota per a joves es disputa a Bèlgica fins dissabte

Sergi d'Oliva, campió d'Europa d'One Wall amb la Selecció Valenciana

Sergi Sánchez / Ana Alberola

Salva Talens Carbó

Gandia

La primera jornada del Campionat d’Europa Jove de Pilota que s’està celebrant a Ath (Bèlgica) ha deixat molt bons resultats per a la Selecció Valenciana després d’aconseguir medalla en cinc de les sis categories disputades en la modalitat d'One Wall o Wallball.

El combinat valencià ha jugat cinc de les sis finals celebrades aquest dijous, on s’emporta la medalla d’or en categoria sub17 masculina i sub19 femenina i la plata en les categories sub15 masculina i sub 15 i sub17 femenina. Els xics sub19 es queden a un punt de la final.

El premi gros de la jornada masculina arriba en la categoria sub17 d'One Wall on Arnau, Sergi d'Oliva, Pere i David s’han emportat la medalla d’or després de vèncer en la final al conjunt del País Basc per 2 sets a 1.

Els valencians, que han format amb Arnau i l'oliver Sergi, han estat superiors als bascos i han pogut assaborir l’or per al deliri de tota la delegació valenciana.

Júlia de Tavernes, segona per la dreta, amb la resta de la Selecció Valenciana i el seleccionador

Júlia de Tavernes, segona per la dreta, amb la resta de la Selecció Valenciana i el seleccionador / Fedpival

En categoria sub19 femenina, el combinat format per Clara, Mar, Júlia de Tavernes de la Valldigna, Laura i Àngela va sumar el segon or per a la Selecció Valenciana. En l’última final del dia, també d'One Wall, tot es posava de cara per a les valencianes al primer set quan una de les dos rivals del conjunt del País Basc, es lesionava i atorgava el set a la Selecció Valenciana. El segon set, amb una jugadora basca de categoria sub15 com a substituta, ha caigut amb facilitat del costat valencià que arrodoneix la jornada amb dos campionats d’Europa.

Primer dia molt intens amb moltes partides de matí i vesprada on l’equip valencià ha demostrat ser una ‘pinya’ i anar tots a una celebrant cada punt de cada equip i no rendint-se mai. A les postres, cinc medalles, dos d’or i tres de plata per a completar una bona primera jornada.

Aquest divendres és el torn del joc internacional i el dissabte serà quan es dispute la modalitat de llargues, que serà la que tanque aquest Campionat d’Europa Jove 2025.

