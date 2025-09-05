Tres capitanes para la nave de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia

Javi Soler, Johan Kody y Luis Ferrando serán los capitanes de Proinbeni esta temporada 25/26 en Segunda FEB. Los tres tendrán la responsabilidad de liderar al grupo humano dentro y fuera de la pista, según confirma Units pel Bàsquet Gandia. Soler es el jugador de dicha terna que más tiempo lleva en Gandia, mientras que Kody y Ferrando continúan de la pasada temporada.

Por otro lado, la primera semana de pretemporada de Proinbeni Units pel Bàsquet concluye con el partido amistoso de pretemporada ante el CB Sueca de Tercera FEB, que se juega a las 19 horas de este sábado en el Pabellón Municipal de Gandia.

Han sido unos primeros días de entrenamientos intensos, con mucha carga física para los jugadores, pero todo está saliendo bien, asegura el segundo entrenador del equipo, Manu Herrera. "Las sesiones se han realizado en distintos escenarios (pabellón, playa y gimnasio) para hacerlos amenos", añade.

Sobre el primer encuentro en este periodo de preparación, el único amistoso, ya que después llegan los tres de la Copa de España, destaca Herrera que "cada jugador tendrá sus minutos de rotación. Es un entrenamiento más en forma de partido. Se van a ver errores, pero también la clase de equipo que queremos ser en una temporada de muchos cambios en ese aspecto".

Herrera apunta que "aparte de la preparación física, también hemos trabajado los nuevos sistemas de juego, que esperemos que asimilen bien los jugadores".