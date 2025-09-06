El plan que aleja las llamas de las viviendas en Oliva

A la hora de luchar contra el fuego son muchos los factores que se tienen en cuenta por parte de los responsables de coordinar los servicios de emergencia. Están obligados a tomar decisiones en muy poco tiempo valorando todas las variables de las que dispone en cada momento. Son cuestiones que van desde la climatología hasta la situación del terreno donde se encuentra. En esta ecuación también entra el trabajo que las administraciones hayan llevado a cabo para implantar medidas de protección ya no solo de los montes, sino de la población.

En ese sentido, el fuego que se declaró en la montaña del Tosal de la Creu de Oliva tenía una variable que, por unos minutos, causó mucha preocupación a los equipos de emergencias: la proximidad de una residencia de la tercera edad y también de una urbanización con viviendas.

Aunque se valoró la posibilidad de evacuación, finalmente se decidió que no. En parte porque el ayuntamiento había hecho un trabajo que, en ocasiones, resulta crucial. Justo en ese espacio natural hace casi un año se habilitó una faja de protección que, en esta ocasión, ha mantenido alejadas las llamas de las edificaciones.

En octubre del 2024, el departamento de Medio Ambiente ejecutó un cortafuegos que abarca un espacio total de 4,1 hectáreas a lo largo de toda la falda de la montaña que ayer resultó incendiada.

La faja perimetral se habilitó en zonas en las que, según han apuntado fuentes municipales, hasta ese momento había ramas de árboles que se encontraban prácticamente tocando las viviendas.

Los trabajos consistieron en el desbroce, tala de pinos para evitar la continuidad de las copas y la poda de las ramas bajas en todo el perímetro inferior de la montaña. Para ello, el municipio invirtió 12.788 euros procedentes de una ayuda del Fondo Estratégico Municipal de la Conselleria de Medio Ambiente.

No fue necesaria la evacuación

Este plan permitió proteger el entorno de la montaña y, pese a que el fuego se desplazaba en dirección a la residencia, los servicios de emergencias conocían de la existencia de este cortafuegos que permitía mantener las llamas alejadas de las viviendas, lo que, junto a otros factores, fue una de las referencias para tomar la decisión respecto a la situación de los habitantes del geriátrico, que finalmente no fueron evacuados.

Aunque en este caso destaca la faja perimetral bajo el Tossal de la Creu porque el incendio ha permitido ponerlo en práctica, las actuaciones en ese sentido se han llevado a cabo también en otros puntos del término municipal.

En enero de este año se adecuó una parcela municipal en el Tossal Gros, unos trabajos que consistieron en el desbroce de matorrales, tala de pinos y poda de ramas bajas. En la zona de Bellavista, los servicios medioambientales del Ayuntamiento de Oliva habilitaron, entre mayo y julio de este año, otra faja perimetral de 18, 9 hectáreas y en la que se han invertido más de 85.000 euros.

Además de estos planes ya ejecutados hay otras actuaciones programadas de cara a los próximos meses, como la adecuación de un cortafuegos en el Xiricull, Sant Pere, Sant Antoni, Santa Anna o el entorno del camino Font del Garrofer, la faja perimetral de de Panorama II o la de Carritxar i Cavall Bernat, entre otras.

En el municipio, tras el susto, se muestran satisfechos del resultado de estos trabajos y también aliviados de que las llamas no llegaran a las viviendas.