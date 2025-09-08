Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chef Amadeo Gandía Billar Club suma una victoria de prestigio en la liga autonómica

La entidad de la Safor cosecha un empate y una derrota en los otros dos enfrentamientos

El equipo de División de Honor del Chef Amadeo Gandia Billar Club

El equipo de División de Honor del Chef Amadeo Gandia Billar Club / Gandia Billar Club

Salva Talens Carbó

Gandia

El billar autonómico volvió a latir este fin de semana con tres capítulos intensos para el Chef Amadeo Gandía Billar Club, en los que cada equipo dejó su huella entre la emoción, el esfuerzo y el orgullo de competir con el corazón.

En Segunda División, el Chef Amadeo Gandía A firmó un empate 4-4 en casa frente a La Vall. El duelo fue un pulso constante, lleno de igualdad y alternativas, donde la emoción acompañó cada carambola. El equipo no se conformó y peleó hasta el último instante por la victoria, rescatando un punto que sabe a esfuerzo y determinación.

También en Segunda División, el Chef Amadeo Gandía B visitaba a un fuerte Almussafes. El resultado final fue de derrota por 8-0, no reflejó la entrega ni el espíritu competitivo que el grupo demostró hasta el último suspiro. El aprendizaje está en el camino, y este equipo ya ha dejado claro que seguirá trabajando con ilusión para darle la vuelta a la dinámica.

La alegría más rotunda llegó en la máxima categoría. En casa del Alcúdia, el Chef Amadeo Gandía de División de Honor, desplegó seguridad, concentración y calidad para imponerse con un contundente 0-8. Una actuación sólida que permite estrenar el casillero de puntos de la temporada con autoridad y confianza.

Tres historias distintas, pero con un mismo denominador: la pasión de un club que no se rinde y que encara cada jornada con la misma ilusión de siempre.

