Chef Amadeo Gandía Billar Club suma una victoria de prestigio en la liga autonómica

El billar autonómico volvió a latir este fin de semana con tres capítulos intensos para el Chef Amadeo Gandía Billar Club, en los que cada equipo dejó su huella entre la emoción, el esfuerzo y el orgullo de competir con el corazón.

En Segunda División, el Chef Amadeo Gandía A firmó un empate 4-4 en casa frente a La Vall. El duelo fue un pulso constante, lleno de igualdad y alternativas, donde la emoción acompañó cada carambola. El equipo no se conformó y peleó hasta el último instante por la victoria, rescatando un punto que sabe a esfuerzo y determinación.

También en Segunda División, el Chef Amadeo Gandía B visitaba a un fuerte Almussafes. El resultado final fue de derrota por 8-0, no reflejó la entrega ni el espíritu competitivo que el grupo demostró hasta el último suspiro. El aprendizaje está en el camino, y este equipo ya ha dejado claro que seguirá trabajando con ilusión para darle la vuelta a la dinámica.

La alegría más rotunda llegó en la máxima categoría. En casa del Alcúdia, el Chef Amadeo Gandía de División de Honor, desplegó seguridad, concentración y calidad para imponerse con un contundente 0-8. Una actuación sólida que permite estrenar el casillero de puntos de la temporada con autoridad y confianza.

Tres historias distintas, pero con un mismo denominador: la pasión de un club que no se rinde y que encara cada jornada con la misma ilusión de siempre.