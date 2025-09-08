El Club de Fútbol Gandia se adjudica el Trofeu Festes de Tavernes de la Valldigna
La cantera blanquiazul supera a la vallera en el global de los enfrentamientos
Pepe Juan
La tercera edición del Trofeu Festes de Tavernes de Fútbol 8 la ha ganado el CF Gandia. Los equipos de la cantera gandiense superan a los puntos a los de la entidad vallera en los partidos disputados este domingo en la localidad de la Valldigna.
El CF Gandia suma un total de 16 puntos por los 13 de la UE Tavernes en el cómputo global. En prebenjamines se impuso el club "roget" por 6 a 3; en benjamines venció el CF Gandia por 6 a 3 y en alevines también triunfó el club invitado por 7 a 6.
Al finalizar los partidos se procedió a la entrega de trofeos por parte de los concejales Carlos Torres y Enrique Cuñat, el presidente de la UE Tavernes, Toni Hernández y el director deportivo de la entidad, Edu Alberola.
Gran ambiente, mucho público y buena puesta a punto para todos los conjuntos de los dos clubes participantes en el trofeo, que están en plena pretemporada.
