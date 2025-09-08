Arrestan a un guardia civil de Oliva tras agredir a una mujer detenida

La Guardia Civil ha detenido a uno de los agentes del cuartel de Oliva tras la difusión de un vídeo en el que se le ve agrediendo a una mujer que acaba de ser detenida. Está acusado de un delito de torturas y contra la integridad moral.

Las imágenes corren como la pólvora desde hace unos días por las redes sociales y se aprecia cómo, en un primer instante, el agente mantiene a la mujer agarrada por la barbilla e inmovilizada contra una pared, mientras esta se encuentra con los grilletes puestos y, por lo que se ve en la imagen, no opone apenas resistencia.

Posteriormente le da una patada en las piernas para tirarla al suelo e inmovilizarla, una técnica que se suele utilizar por parte de los agentes cuando alguien opone resistencia, algo que, por lo que se aprecia en las imágenes, al menos en ese momento no estaba ocurriendo por parte de la mujer. Una vez en el suelo, el guardia civil la sujeta primero sentada y con la cabeza doblada hacia abajo, entre sus propias piernas, hasta que, posteriormente, la tumba boca abajo y se pone sobre ella colocándole la rodilla en la espalda. Todo ello ha sido grabado por unos vecinos en un vídeo que se ha viralizado.

Mientras, la mujer le avisa en varias ocasiones "¡me hace daño!", "¡no estoy haciendo nada!" y "¡te estás pasando!". Cuando está boca abajo, la chica también le pide que pare.

La detención del agente se produjo, según ha podido confirmar este periódico, el pasado sábado, aunque los hechos se remontan a finales de julio, por lo que el arresto se ha producido poco después de que el vídeo con la escena saliera a la luz pública.

Según ha informado el propio cuerpo, la Guardia Civil ha retirado el arma reglamentaria a este agente, que ha sido apartado del servicio a la espera de las siguientes medidas que se puedan tomar por su actuación.

Todo ello se produce mientras otro agente de la guardia civil registra, sobre el capó de un coche, lo que parece ser el bolso de la mujer arrestada. En las imágenes también se aprecia como varios agentes de la Policía Local de Oliva son testigos de lo que está ocurriendo.

Compromís pide explicaciones a la alcaldesa

Desde el grupo municipal de Compromís en Oliva han mostrado, a través de un comunicado, su "satisfacción" por la detención del agente del puesto de Oliva que aparece en el vídeo extralimitándose en la detención a una mujer. "Es un hecho que consideramos absolutamente vergonzoso e impropio de un cuerpo de seguridad", han señalado. Es por ello que desde la formación piden "que se depuren responsabilidad", por lo que "confíamos" se trata "de un caso aislado".

En ese sentido, la formación ha asegurado que va a "pedir explicaciones" a la alcaldesa, Yolanda Pastor, como máxima responsable de Seguridad Ciudadana y al jefe de la Policía Local de la ciudad, para que ofreczan "explicaciones inmeidatas" sobre "el papel que asumió la Policía Local durante los hechos". En ese sentido, desde Compromís exigen saber "qué actuaciones se llevaron a cabo por parte del cuerpo y si se ha determinado presentar denuncia".