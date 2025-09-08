Júlia de Tavernes de la Valldigna i Sergi d'Oliva pujen al podi en l’Eurojove de Pilota a Mà
La Selecció Valenciana és subcampiona d’Europa femenina i tercera masculina a Bèlgica
Salva Talens Carbó
El combinat valencià ha obtingut un total de huit medalles durant els tres dies de competició a Bèlgica: dos d’or, quatre de plata i dos de bronze. Una bona participació que els ha dut a aconseguir el subcampionat absolut en categoria femenina i el bronze absolut en la masculina.
L’Eurojove de Pilota a Mà celebrat a Ath (Bèlgica) ha conclós aquest dissabte amb la disputa de la modalitat de llargues. La Selecció Valenciana ha aconseguit el subcampionat en categoria femenina i el quart lloc en categoria masculina.
Amb aquest resultats, el combinat valencià finalitza segon l’Eurojove en categoria femenina i tercer classificat absolut en categoria masculina.
El conjunt dirigit per Juanma Garrido, Arnau Oliver i Ana Belén Giner ha sumat hui medalles en totes les modalitats amb un total de dos ors, quatre plates i dos bronzes.
L’equip masculí, format per Joan, Arnau, Pere, Alejandro, Félix Rubén i l'oliver Sergi, va començar fred la semifinal de llargues celebrada el dissabte. Perdien 1 a 4, però es van clavar en partida i van arribar al 4 a 5. Finalment, van caure davant País Basc.
En la final B davant Països Baixos, els valencians no van poder sumar una victòria després d’una gran remuntada. Anava 0 a 3 perdent i va empatar a 4. Però Països Baixos va fer dos jocs consecutius i es va endur la partida per 6 a 4 i la medalla de bronze. Els xics finalitzen quarts en llargues i tercers en categoria absoluta.
El conjunt femení, integrat per Marta, Irene, Àngela, Mar Devís, Mar Alfonso, la vallera Júlia i Laura, sí que va aconseguir arribar a la final després d’endosar un 6 a 0 a Bèlgica en semifinals. Tot i això, la final no la van poder vèncer davant un rival com Països Baixos, que es va fer amb el títol per 1 a 6. Les xiques finalitzen subcampiones en llargues i també en el còmput global del Campionat d’Europa Jove de Pilota a Mà 2025.
