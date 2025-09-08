Las medusas hicieron su agosto en Gandia

Las medusas han hecho su agosto este verano en la playa de Gandia. A pesar de que la ciudad cuenta con un sistema pionero para disminuir su llegada a la costa, gracias a un convenio con los pescadores que de buena mañana salen a recogerlas, entre junio y agosto los socorristas de Cruz Roja realizaron 1.043 atenciones a bañistas por contacto con estas especies.

La probabilidad de sufrir una picadura se multiplica conforme avanza el verano, se calienta el mar, y al mismo tiempo aumenta la llegada de turistas. Y eso también se nota en los datos de Cruz Roja. En junio fueron 16 picaduras, en julio hubo 321, y en agosto ya subieron a 701. De marzo a abril no hubo ninguna atención por medusas y en mayo solamente cinco.

La estadística hay que ponerla en perspectiva, ya que entre los miles de turistas que ha recibido Gandia este verano no es preocupante. El coordinador de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja, Iván Calado, señala que nunca ha llegado a activarse el protocolo por medusas, ni se ha cerrado la playa porque representaran un peligro.

Calado apunta otro factor, y es que cada vez más la gente que ha sufrido una picadura acude a la posta sanitaria donde, además de curarles, registran mejor los casos.

Además, en Gandia los pescadores ayudan a reducir los bancos de medusas. Ocho barcas salen para recogerlas de viernes a domingo, de 7 de la mañana hasta las 11 horas. Empezaron a principios de julio y acabarán a mediados de septiembre. «El verano pasado dejamos de salir porque apenas había medusas, pero este nos ha sorprendido la cantidad», reconoce la presidenta de la Cofradía, Carmen Argudo. Cada barca lleva 22 capazos de 35 kg cada uno, que han llenado en todas las salidas.

Un día fatídico fue el 15 de agosto durante la travesía a nado que organiza el NiE Gandia. La vuelta a la escollera estuvo marcada por numerosas picaduras de medusas a los participantes, a pesar de que antes había pasado una embarcación para recogerlas, pero justo sopló viento del nordeste que las movió hacia la escollera y la acción de los pescadores no fue suficiente. La parte positiva es que no se han avistado en Gandia especies peligrosas como la carabela portuguesa o el dragón azul.

De hecho, la medusa común que se acerca a Gandia sólo produce una irritación en la piel por contacto, un eritema que se trata con agua de mar y bicarbonato. Además de las medusas ha habido picaduras de pez araña, con un total acumulado de 134 de marzo a agosto, y 53 más bajo el epígrafe de «otras picaduras y alergias».

El verano en la playa de Gandia ha sido relativamente tranquilo, aunque hay que lamentar dos fallecimientos, ambos de personas mayores. Una fue una mujer gallega de 86 años, el 18 de junio a mediodía, tras sentirse indispuesta mientras se bañaba. Otro un hombre de 83 años el 1 de julio por la mañana tras entrar en el agua y sufrir un infarto. Este último sucedió antes de que se pusiera en marcha el servicio de socorrismo.

En cuanto al resto de servicios de Cruz Roja cabe destacar el baño adaptado, que tiene cada vez más aceptación y usuarios, de hecho el ayuntamiento lo ha prorrogado en uno de los tres puntos (posta de Illes Canàries) hasta el día 30 de septiembre. Entre junio y agosto hubo 835 servicios con silla anfibia.

Servicio de baño adaptado. / Àlex Oltra

Por otra parte, hubo cinco asistencias por pinchazos de arpones o de jeringas que abandonan los diabéticos. En la playa de l’Auir el ayuntamiento dejó una zona de cañas y restos de la dana sin limpiar, y esto también ha ocasionado cinco o seis pinchazos, todos por astillas.

Se atendieron 16 patologías cardiovasculares (problemas con la tensión o arritmias) y siete térmicas, como insolaciones o golpes de calor. Se ayudó a 17 menores y a 16 mayores extraviados. Tanto la Cruz Roja como la Tourist Info entregan unas pulseras donde apuntar los datos o el número de teléfono por si se pierden.

Hubo 36 rescates de bañistas y 35 evacuaciones. Otra labor que hacen los socorristas es avisar de manera preventiva a embarcaciones (166), a deportistas náuticos que están dentro de la zona de baño (10) o a pescadores en zona prohibida (40).

Respecto de las banderas hubo un 70% de días con verde, un 20% con amarilla y un 10% de roja. A diferencia de las playas del sur, en Gandia no se llegó a prohibir el baño por contaminación residual.

Iván Calado percibe una mayor desobediencia a las indicaciones de los socorristas: «La gente debe entender que mientras un socorrista está ocupado varios minutos pitando a un incívico no puede estar vigilando o atendiendo a otra persona que quizá lo necesite más».

El servicio de socorrismo y salvamento de Gandia, adjudicado un año más a Cruz Roja, es el más amplio de la Comunitat Valenciana; empieza a mediados de marzo y acabará el 15 de octubre.