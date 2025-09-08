Primera eliminatoria de La Nostra Copa: Así les ha ido a los clubes de la Safor
Los equipos de Primera FFCV golean a los de Tercera FFCV
El Villallonga CF y el CF Bellreguard superan la primera eliminatoria en los penaltis
Salva Talens Carbó
No ha habido sorpresas en la primera eliminatoria a partido único de La Nostra Copa en los diez partidos que han disputado este fin de semana los 17 clubes de la Safor participantes. Se trataba de la primera cita competitiva oficial en el fútbol regional de la temporada 2025-2026
Los tres de Primera FFCV han goleado a sus rivales de Tercera FFCV. Así, el CF Gandia vence por 0-5 al CE Conde en l'Alqueria de la Comtessa, el CE la Font d'en Carròs gana 1-4 en el campo del Piles CF y el CF Simat triunfa por 1-5 en el feudo del CD Xeraco.
En otros enfrentamientos, el Villalonga CF y el CF Bellreguard pasan de ronda gracias a su mayor acierto en los penaltis. Al final del tiempo reglamentario, los "lloberos" empatan 3-3 ante el Real de Gandia CF mientras que los bellreguardins igualan 1-1 contra el Daimús CF.
También jugaron el CE Ròtova, ganador en Castelló de les Gerres (0-2); la UD Portuarios Disarp puede con la UD Beniopa (2-3), la UE Benifairó de la Valldigna se impone en Senyera (1-3) y la UD Oliva también sigue adelante gracias a su victoria por 0-1 en el Verger.
Suscríbete para seguir leyendo
- Declarado un incendio en la montaña de La Creu de Oliva
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia
- La Generalitat no cede con Gandia: los usuarios del Cercanías seguirán sin bonificación
- El 'regalo' que llena Gandia de andamios
- La primera cadena de comida rápida que llega a Tavernes de la Valldigna
- El retorno de Pastisseria Tano al centro de Gandia ya es una realidad
- Vuelven los años 80 a la playa de Piles; Consulta la programación
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre