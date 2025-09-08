Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera eliminatoria de La Nostra Copa: Así les ha ido a los clubes de la Safor

Los equipos de Primera FFCV golean a los de Tercera FFCV

El Villallonga CF y el CF Bellreguard superan la primera eliminatoria en los penaltis

Once inicial del CF Gandia en l'Alqueria de la Comtessa

Once inicial del CF Gandia en l'Alqueria de la Comtessa / CF Gandia

Salva Talens Carbó

Gandia

No ha habido sorpresas en la primera eliminatoria a partido único de La Nostra Copa en los diez partidos que han disputado este fin de semana los 17 clubes de la Safor participantes. Se trataba de la primera cita competitiva oficial en el fútbol regional de la temporada 2025-2026

Los tres de Primera FFCV han goleado a sus rivales de Tercera FFCV. Así, el CF Gandia vence por 0-5 al CE Conde en l'Alqueria de la Comtessa, el CE la Font d'en Carròs gana 1-4 en el campo del Piles CF y el CF Simat triunfa por 1-5 en el feudo del CD Xeraco.

En otros enfrentamientos, el Villalonga CF y el CF Bellreguard pasan de ronda gracias a su mayor acierto en los penaltis. Al final del tiempo reglamentario, los "lloberos" empatan 3-3 ante el Real de Gandia CF mientras que los bellreguardins igualan 1-1 contra el Daimús CF.

También jugaron el CE Ròtova, ganador en Castelló de les Gerres (0-2); la UD Portuarios Disarp puede con la UD Beniopa (2-3), la UE Benifairó de la Valldigna se impone en Senyera (1-3) y la UD Oliva también sigue adelante gracias a su victoria por 0-1 en el Verger.

